На форуме «ЦифраПрава» впервые заявили о роли ИИ для госструктур

Tекст: Елизавета Шишкова

Форум «ЦифраПрава» объединил представителей власти, юристов и технологической сферы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особое внимание было уделено вопросам регулирования искусственного интеллекта, развитию платформенной экономики и созданию экспериментально-правовых режимов.

Управляющий партнер ЭБР Александр Журавлев заявил: «Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта выявило целый комплекс вопросов, требующих безотлагательного и взвешенного регулирования со стороны государства. Как и ожидалось, ИИ стал флагманской темой дискуссии, и это закономерно: сегодня практически ни одна отрасль не обходится без планов по внедрению или активному использованию ИИ для автоматизации бизнес-процессов и различных сфер жизни».

Заместитель гендиректора Института развития интернета Борис Едидин объявил о запуске конкурса на создание контента средствами искусственного интеллекта. По его словам, за последние два года стоимость производства качественного контента выросла на 60-100%, и ИИ становится экономической необходимостью для оптимизации издержек.

Александр Журавлев вновь подчеркнул, что официальное заявление об использовании ИИ в работе с государством можно считать переломным: теперь для создания качественного продукта не всегда нужны большие команды разработчиков, достаточно грамотного применения ИИ-сервисов.

Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что технологии опережают законы, и задача регуляторов – выстроить рамки, не мешая развитию. Он акцентировал внимание на том, что за последние два года страна продвинулась в регулировании цифровых финансовых активов и майнинга, однако вопросы легализации криптообменников и защиты участников рынка еще требуют обсуждения. Также депутат напомнил о принятии Россией Конвенции ООН против киберпреступности и подготовке новых антимошеннических пакетов.

Директор департамента цифрового развития Минэкономразвития Владимир Волошин рассказал о реализации закона о платформенной экономике и работе над регуляторными песочницами, подчеркивая, что новые нормы уже начинают внедряться и изменяют работу маркетплейсов.

На форуме также прошла церемония награждения победителей национальной премии «Цифровой юрист года», среди которых оказались как крупные технологические компании, так и представители госорганов и науки.