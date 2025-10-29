Bloomberg: Китай возобновил закупки американской сои

Tекст: Алексей Дегтярев

Китай закупил как минимум две партии американской сои, это первые известные покупки с начала сезона, но официально имя покупателя не раскрывается, сообщили источники Bloomberg, знакомые с деталями сделки.

Эти закупки могут стать признаком восстановления товарооборота на фоне переговоров о новой торговой сделке между Китаем и США, отмечается в материале.

Поставки предназначены для отгрузки и возможной доставки во второй половине 2025 года.

Как отмечается, на минувших выходных представители Китая и США достигли предварительных рамочных договоренностей во время переговоров в Малайзии. Это позволяет рассчитывать на скорое формальное заключение соглашения на уровне лидеров двух государств – председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа – уже в ближайший четверг.

До сих пор власти КНР воздерживались от покупок американской сои в рамках торговых разногласий с Вашингтоном, отдавая предпочтение импорту из Южной Америки, несмотря на возросшие издержки и погодные риски. Глава американского Минфина Скотт Бессент ранее выразил уверенность, что китайская сторона вскоре совершит «существенные» закупки, когда ключевые противоречия будут сняты.

Как подчеркнул управляющий директор Advantage Grain Крис Николау, «новость несомненно положительная, но рынки будут ждать конкретных условий соглашения». Аналитики отмечают восстановление интереса китайских компаний к американской продукции, однако сохраняют осторожность в прогнозах по объемам предстоящих закупок.

В то же время не ясно, согласится ли Пекин на закупку фиксированных объемов сои из США и насколько прибыльной окажется сделка на фоне сохраняющейся слабости внутренних цен. При значительном притоке американской продукции увеличится давление на цены на рынке продуктовых товаров и кормов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином планирует обсуждать сою.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что многие американские фермеры разорятся, если Трамп не договорится с Китаем, поскольку Пекин – главный покупатель сои у США.