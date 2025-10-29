  • Новость часаНочью над Россией сбили 100 украинских беспилотников
    Маск начал войну энциклопедий в интернете
    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона
    «Время героев» и время амбиций. Ветераны СВО идут во власть
    Поклонская сменила имя с Натальи на Радведа
    Посольство РФ назвало угрозы Франкена стереть Москву с карты мира «маразмом»
    В МИД указали на усиление разведывательной активности НАТО у границ России
    Дмитриев собрался подать иск против Washington Post
    Конгресс признал недействительными указы Байдена о помилованиях
    Директор школы получил выговор за разделение детей на «малоимущих» и «СВО»
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    29 октября 2025, 07:16 • Новости дня

    Выступление Трампа на АТЭС началось с часовым опозданием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выступил на саммите АТЭС с серьезным опозданием, задержав запланированное мероприятие более чем на час, следует из трансляции мероприятия.

    Выступление президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее задержалось почти на час, передает РИА «Новости».

    После прилета в аэропорт президент США направился к месту проведения саммита на вертолете, однако гости ждали его появления более часа. Организаторы извинились за задержку, объявив: «Мы хотели бы извиниться за задержку. Следующая сессия начнется скоро и будет включать очень важную речь президента США».

    Позже с опозданием на час со сцены официально объявили о прибытии Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прилетел в Южную Корею для участия в саммите АТЭС.

    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    27 октября 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил о неучастии США в плане ЕС по российским активам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не принимает участия в решениях Евросоюза относительно замороженных российских активов для помощи Украине.

    Трамп не участвует в обсуждении вопроса использования Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос журналистки, нужно ли блоку использовать эти активы для оплаты военной поддержки Киева, Трамп заявил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую».

    При этом Трамп не стал отрицать вероятность введения новых американских санкций против России, пишет ТАСС.

    На уточняющий вопрос по поводу возможности новых рестрикций, президент ответил: «Вы это узнаете». Его слова транслировались на сайте Белого дома во время разговора с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    28 октября 2025, 14:52 • Видео
    Литва все-таки испугалась войны с Россией

    Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    28 октября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

    Трамп: Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были небольшим конфликтом

    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
    @ Pictures From History/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает как небольшой конфликт атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    «Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что отношения между США и Японией уже долгое время сохраняют крепкий характер. В ходе визита в Японию Трамп встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити.

    В августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. На момент взрывов погибли почти 220 тыс. человек, еще свыше 200 тысяч скончались позднее от последствий радиации. Большая часть жертв была среди мирного населения.

    Аналитики отмечают, что военный смысл атомных ударов до сих пор остается под вопросом, поскольку решающий вклад в разгром милитаристской Японии внесло наступление советских войск против Квантунской армии. В Вашингтоне, как считают эксперты, стремились прежде всего продемонстрировать свое политическое и военное превосходство.

    Ранее газета New York Post назвала спасительными ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки.

    28 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Маск запустил конкурента «Википедии»
    Маск запустил конкурента «Википедии»
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В сети Интернет появился сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, созданных нейросетью компании Илона Маска, обещающий избавить контент от «пропаганды», в отличие от «Википедии».

    Сайт Grokipedia был представлен Илоном Маском в понедельник. Платформа позиционирует себя как альтернатива «Википедии», основной объем статей формируется искусственным интеллектом xAI, принадлежащим Маску, пишет New York Times (NYT).

    «Новый проект Grokipedia, как заявил Маск в публикации на своей странице в социальной сети X, «очистит» «Википедию» от пропаганды», – пишет газета.

    На момент запуска в базе платформы было более 800 тыс. статей, в то время как у «Википедии» около восьми млн созданных вручную статей.

    В первые часы после запуска ресурс был временно недоступен из-за наплыва пользователей. Среди статей присутствуют заметки не только о Маске и его проектах, но и о его конкурентах, таких как OpenAI, а также политиках, включая президента США Дональда Трампа и кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

    Критика в адрес «Википедии» со стороны Маска и его сторонников связана с обвинениями в предвзятости и игнорировании консервативных источников и точек зрения. Маск ранее призывал отказаться от донатов на развитие «Википедии».

    «Поскольку «Википедия» считает пропаганду традиционных СМИ «достоверным» источником, она, естественно, становится просто продолжением пропаганды традиционных СМИ!» – написал Маск в январе.

    В числе инвесторов Grokipedia – Дэвид Сакс, отвечавший за развитие искусственного интеллекта в администрации Трампа. Он выразил надежду, что конкуренция вынудит «Википедию» пересмотреть отношение к консервативным площадкам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитический центр Heritage Foundation заявлял о намерении использовать технологии распознавания лиц и базы данных для выявления и воздействия на редакторов «Википедии», обвиняемых в антисемитизме. В апреле ранее основатель «Википедии» Джимми Уэйлс задумывался о привлечении нейросети к написанию статей.

    Основатель «Википедии» Ларри Сэнгер в октябре рассказал о вмешательстве сотрудников американской разведки в материалы интернет-энциклопедии, подчеркнув появление правок с ведомственных IP-адресов.

    26 октября 2025, 10:41 • Новости дня
    Трамп присутствовал при подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи
    Трамп присутствовал при подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Декларация с целью мирного урегулирования конфликта между Таиландом и Камбоджей была подписана в Куала-Лумпуре в присутствии Дональда Трампа.

    Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию, нацеленную на урегулирование конфликта, начавшегося в мае 2025 года, передает РИА «Новости». За этим событием наблюдал специально прибывший на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре президент США Дональд Трамп. Важную роль в соглашении сыграл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который также присутствовал при подписании документа.

    Анвар Ибрагим вместе с Дональдом Трампом в июле уже способствовал прекращению огня между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи на линии разграничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, таиландские войска вторглись на территорию Камбоджи. Камбоджа ответила контратакой на действия армии Таиланда. Таиландские военные авиационные силы нанесли удар по Камбодже после обстрела приграничного района. В ходе перестрелки на границе с Таиландом погиб один военнослужащий из Камбоджи.

    27 октября 2025, 06:10 • Новости дня
    В США объявили о прекращении выдачи талонов на питание из-за шатдауна

    Tекст: Ирма Каплан

    Американцам с ноября прекратят выдачу талонов на продукты питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося в стране шатдауна, сообщило Министерство сельского хозяйства США.

    «Демократы в Сенате уже 12 раз проголосовали за то, чтобы не финансировать программу продовольственных талонов, также известную как Программа дополнительной помощи в области питания (SNAP). В итоге, источник финансирования иссяк. На данный момент с 01 ноября пособия выдаваться не будут», – сказано в сообщении ведомства, размещенном на основной странице сайта.

    В министерстве отметили, что для демократов в Сенате наступает переломный момент, когда им придется решить: продолжать настаивать на медицинском обслуживании нелегалов и процедурах, направленных на устранение гендерных различий, или возобновить работу правительства, чтобы матери, младенцы и наиболее уязвимые из нас могли получать необходимую помощь и питание.

    Льготы SNAP, которые ежемесячно распределяются федеральным правительством между штатами, действовали до октября, поскольку средства на них были выделены до начала шатдауна 1 октября. Но в письме от 10 октября Рональда Уорда, исполняющего обязанности заместителя администратора SNAP, сказано, что выплаты прекратятся 1 ноября, если шатдаун продолжится и после этой даты.

    «Как указано в нашей заметке об истечении срока действия ассигнований от 1 октября 2025 года, SNAP располагает средствами для выплаты пособий и проведения операций в течение октября. Однако, если нынешнее сокращение ассигнований продолжится, средств будет недостаточно для полной выплаты ноябрьских пособий SNAP примерно 42 млн человек по всей стране», – приводит записку Уорда NBC News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну. Бессент предупредил о риске задержки зарплаты военным США из-за шатдауна. Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.

    28 октября 2025, 10:22 • Новости дня
    Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином
    Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти США и Японии заключили сотрудничество по редким минералам, стремясь снизить зависимость от Китая перед предстоящей встречей лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, пишут американские СМИ.

    США и Япония подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных редкоземельных минералов, сообщает Washington Post.

    Документ, подписанный Дональдом Трампом и новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, стал ключевым шагом в подготовке к долгожданной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

    Правительство США преследует цель снизить зависимость Вашингтона от китайских поставок критических минералов, используемых в производстве электроники, авиационной и оборонной промышленности, говорится в публикации.

    Китай ранее объявлял о расширении экспортных ограничений в этой сфере, так Пекин использует свое доминирующее положение как аргумент в переговорах, отмечается в материале.

    Такаити назвала соглашение «началом новой золотой эры» в отношениях двух стран. Она вручила Трампу бумаги о выдвижении на Нобелевскую премию мира и преподнесла ему подарки, включая клюшку для гольфа бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и карту японских инвестиций в экономику США на сумму 550 млрд долларов.

    Одновременно стороны обсудили увеличение японских оборонных расходов и прогнозируемое ускорение военных вложений вплоть до двух процентов ВВП страны. Трамп не прокомментировал точную сумму увеличения трат, однако выразил солидарность и готовность поддерживать союзника на «максимальном уровне».

    Делегации также встретились с семьями японцев, похищенных КНДР в 1970-1980-х годах. Эксперты отмечают, что для новой главы правительства Японии встреча с Трампом стала первым большим дипломатическим испытанием, важным для укрепления личных контактов и двустороннего доверия.

    Ранее Белый дом анонсировал встречу Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

    Также Трамп сообщил, что в 2026 году посетит Китай.

    27 октября 2025, 22:09 • Новости дня
    Sohu: Россия заставила Вашингтон передумать о поставках Tomahawk Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Требование американского президента Дональда Трампа к России и Украине прекратить огонь усилило напряженность между Вашингтоном и Москвой, которая готова к этому, но не на условиях США и Украины.

    «В отличие от жесткой позиции Зеленского, президент России Владимир Путин, похоже, увереннее отверг предложение Трампа, особенно учитывая вероятность поставок Вашингтоном ракет Tomahawk Украине. Ответ России также оказался особенно жестким. Путин 23 октября предупредил: если США запустят крылатые ракеты Tomahawk по российской территории, Россия ответит решительно», – пишет блогер китайского портала Sohu.

    Автор напоминает, что Трамп назвал фейком заявления в СМИ о якобы согласии, данном Киеву, на удары дальнобойными ракетами по России.

    «Это говорит о том, что Путин успешно сдержал Трампа. По крайней мере. на данный момент США не станут поставлять Украине ракеты Tomahawk, так как мотивацией Трампа для вмешательства в российско-украинский конфликт было желание извлечь выгоду, но он не желает полномасштабной конфронтации с Россией», – отметил блогер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal сообщила, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Однако российский лидер Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    28 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    @ KIYOSHI OTA/BLOOMBERG POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнули намерение повысить уровень военного взаимодействия и финансирования обороны, посетив авианосец США, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещали укрепить сотрудничество в сфере безопасности и увеличить оборонное финансирование во время визита на авианосец USS George Washington недалеко от Токио, передает Bloomberg.

    Мероприятие подчеркнуло тесные военные связи между странами. На базе Йокосука Трамп заявил: «Дорогой союз между США и Японией – одно из самых удивительных отношений во всtм мире, действительно».

    Трамп сообщил, что утвердил первую поставку ракет для японских истребителей F-35. Такаити отметила, что Япония намерена «фундаментально укреплять свои оборонные возможности» и быть более активной в обеспечении мира и стабильности в регионе.

    Она подчеркнула: «Мы сталкиваемся с беспрецедентно серьезной угрозой, и мир нельзя сохранить одними словами».

    США сохраняют около 53 тыс. военнослужащих на японских базах, которые остаются ключевым элементом военной стратегии Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп вновь озвучил недовольство условиями оборонного договора, считая их неравноценными: Вашингтон обязан защищать Японию, в то время как у Японии нет прямых обязательств защищать США. Он также призвал Токио увеличить выплаты за содержание американских баз – сейчас Япония ежегодно выделяет около 211 млрд иен (1,4 млрд долларов), а переговоры о новом соглашении должны начаться в следующем году.

    Япония и США договорились о совместном наращивании судостроительных мощностей; министр торговли США Ховард Латник подписал с японскими чиновниками меморандум о взаимопонимании. Япония также продолжает закупки американского вооружения на многомиллиардные суммы, включая более 100 истребителей F-35 и около 400 крылатых ракет Tomahawk.

    Подводя итог на борту авианосца, Трамп выразил уверенность в союзнических перспективах: «У нас будут долгие, хорошие отношения. И, знаете, нужно получать удовольствие от жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в области редких минералов с Японией.

    26 октября 2025, 11:30 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности хорошей сделки между США и Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином позволит сторонам согласовать выгодное соглашение.

    Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты и Китай способны заключить «хорошую сделку», передает РИА «Новости». «Я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят сделку, мы хотим сделку, и мы договорились встретиться», – отметил Трамп на пресс-конференции в Малайзии.

    Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на следующую неделю.

    Также в Малайзии Трамп сообщил о своей уверенности в возможности заключения выгодного соглашения с Бразилией после переговоров с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Лула, со своей стороны, заявил о стремлении расширять сотрудничество с Соединёнными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США назвали переговоры с Китаем конструктивными. Белый дом анонсировал встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

    27 октября 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа

    Ушаков: Готовность к встрече Путина и Трампа сохраняется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сроки переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не определены, однако политическая готовность к диалогу остается, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, – это сохраняется», – заявил Ушаков в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о вероятных сроках мероприятия, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине.

    Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    27 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Стармер назвал санкции США против России «большим достижением»

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Bloomberg заявил, что новые санкции США и ЕС против России уже дают заметный эффект, но есть риск, что Вашингтон вновь изенит позицию в отношении Москвы.

    «Мы находимся в лучшем положении. На прошлой неделе произошли действительно важные изменения», – сказал Стармер в интервью Bloomberg.

    Президент США Трамп на прошлой неделе объявил о введении санкций в отношении российских нефтяных гигантов ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл», заявив, что он разочарован тем, как президент России способствует достижению мира. Это говорит о том, что усилия европейских лидеров убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина начинают работать, передает агентство.

    «Я бы назвал самым большим достижением то, что мы сделали в отношении санкций. Мы добились санкций против крупнейших нефтяных компаний, затем президент Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, и ЕС в течение нескольких дней представил свой последний пакет мер. Это оказало глубокое влияние на экономику России», – сказал Стармер.

    При этом европейские чиновники, по данным Bloomberg, не скрывают отчаяния из-за колебаний позиции Трампа по конфликту. Он перешел от оказания давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, к угрозам введения санкций в отношении России, а затем встретился с Путиным в Анкоридже. Европейские страны ясно осознают риск того, что Трамп может снова изменить позицию.

    «Российской экономике, безусловно, наносится довольно значительный ущерб, и именно поэтому нам нужно продолжать работать над санкциями. Это моя оценка, которая также является оценкой ЕС», – заявил премьер Британии.

    Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай и заставить прекратить закупки российской  нефти.

    «На этой неделе Трамп встречается с президентом Си Цзиньпином. Я действительно говорил с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с председателем Си, и я думаю, что это важно», – сказал британский премьер-министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    27 октября 2025, 10:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах посетить Китай в начале 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящий визит в Китай в начале 2026 года и выразил надежду на ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина.

    Трамп заявил о договоренности посетить Китай в начале 2026 года, передает ТАСС.

    По его словам, в дальнейшем председатель КНР Си Цзиньпин может совершить ответный визит в Соединенные Штаты.

    «Фактически существует договоренность, что я поеду в Китай в начале 2026 года. Председатель Си может приехать в Вашингтон, или в Палм-Бич (штат Флорида), или еще куда-то через некоторое время после этого», – отметил Трамп, выступая на борту президентского самолета по пути в Японию.

    Трансляция заявления велась на сайте Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США назвали переговоры с Китаем конструктивными. Белый дом анонсировал встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.


    28 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва также нуждается в гарантиях того, что запланированная встреча президентов России и США закончится конкретными результатами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы», – подчеркнул Лавров, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что проведение саммита возможно при условии гарантий достижения сделки по Украине, передает ТАСС.

    Министр добавил, что на встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита.

    Заявление сделано министром по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Ранее Лавров заявил, что перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, являвшейся инициатором встречи.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа.

    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине.

    29 октября 2025, 06:14 • Новости дня
    Трамп прибыл в Южную Корею

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп прилетел в Южную Корею, чтобы принять участие в саммите АТЭС и провести переговоры с китайским лидером.

    Трамп прибыл в Южную Корею для участия в неделе высокого и высшего уровня АТЭС, которая проходит с 27 октября по 1 ноября в городе Кенчжу, передает РИА «Новости». В аэропорту для главы США был организован торжественный прием – ему выстелили красную ковровую дорожку, а военный оркестр исполнил торжественные мелодии.

    В течение ближайших часов Трамп планирует выступить на сессии саммита АТЭС, где собираются лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения актуальных экономических вопросов.

    Главным мероприятием визита президент США считает предстоящую встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Он подчеркивал это как ключевой этап поездки на фоне продолжающейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Встреча Трампа и Си намечена на четверг и должна стать центральной в повестке американской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом». Трамп и Санаэ Такаити договорились усилить военное сотрудничество между США и Японией.

