В Британии представили сценарий ядерного удара по Лондону

Daily Express оценила потери от удара «Тополя» по Лондону

Tекст: Елизавета Шишкова

Гипотетический ядерный удар по Лондону приведет к массовым человеческим жертвам и разрушениям, сообщает Lenta.ru.

Издание Daily Express пишет, что если Россия нанесет удар баллистической ракетой «Тополь» или «Тополь-М», потери в столице могут достигнуть 1 млн человек.

Авторы публикации напоминают, что на авиабазе в графстве Саффолк уже разместят американское ядерное оружие. По их словам, это поставит Британию на передовую возможного военного противостояния между Россией и США. Территория страны останется одной из вероятных целей ядерного удара.

По данным «Движения за ядерное разоружение», в случае попадания боеголовки в центр города взрыв вызовет температуру до 1 млн градусов Цельсия. Ожоги и различные травмы могут получить жители районов даже в 11 километрах от эпицентра. Как уточнили авторы отчета, огненная буря после удара поглотит кислород, а система здравоохранения страны не сможет справиться с огромным числом пострадавших в радиусе до 17 километров от взрыва.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», что стало предупреждением для Британии.

Американский эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис прокомментировал новость об успешном испытании российской крылатой ракеты.

The New York Times отметило, что результат испытания новой ракеты стал сигналом для стран Запада.