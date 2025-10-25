  • Новость часаПВО ночью сбила более 120 беспилотников над регионами России
    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии
    Нидерланды призвали ЕС «скопировать» санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Россия вывезла из Газы 47 россиян и их родственников
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    3 комментария
    Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    3 комментария
    25 октября 2025, 09:00

    Путин поздравил Токаева с Днем республики Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с Днем республики Казахстан, подчеркнув перспективу дальнейшего укрепления стратегических связей между странами.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня республики, передает ТАСС. В сообщении Путин выразил уверенность, что Москва и Астана продолжат активно развивать стратегическое партнерство и союзнические отношения.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно развивать отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Этому, несомненно, будет способствовать и ваш предстоящий государственный визит в Российскую Федерацию», – заявил Путин в опубликованном посольством РФ в Казахстане тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил о подготовке визита Токаева в Россию. Токаев обсудил с Путиным будущий визит в Россию. Токаев рассказал Путину о контактах на Генассамблее ООН.

    23 октября 2025, 19:16
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Комментарии (65)
    23 октября 2025, 00:15
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.

    Отметим, накануне днем замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Сам Трамп сутками ранее говорил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отмечал, что пока нет никаких новостей относительно возможной встречи президентов России и США, несмотря на многочисленные слухи и обсуждения вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркивал, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи. «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил Песков, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.


    Комментарии (60)
    24 октября 2025, 10:00
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 14:02
    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России

    Песков: «Ошеломляющий» ответ Россия даст на попытки ударов вглубь территории

    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь своей территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

    Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на любые попытки ударов дальнобойным оружием по своей территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина.

    Песков уточнил, что речь идет не о поставках американских ракет, а о возможных ударах по российской территории.

    Песков отметил, что президент говорил именно о попытках осуществления атак вглубь российской территории, а не о поставках «Томагавков». Представитель Кремля подчеркнул, что президент четко обозначил позицию России по этому вопросу.

    Он добавил, что заявление Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» столь однозначно и ясно, что не требует разъяснений. По словам Пескова, комментарии здесь излишни, так как позиция российского руководства выражена максимально ясно.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Комментарии (48)
    24 октября 2025, 00:02
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    Комментарии (38)
    23 октября 2025, 13:16
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Политолог Алексей Чеснаков указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    Комментарии (19)
    23 октября 2025, 19:02
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Комментарии (13)
    22 октября 2025, 12:13
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 19:00
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Комментарии (5)
    23 октября 2025, 15:21
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (23)
    23 октября 2025, 19:08
    Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику РФ
    Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что очередные меры ограничения не способны принципиально изменить экономическую ситуацию в стране.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное влияние недавно введенных ограничительных мер на экономику страны, передает РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами, Путин отметил, что последние западные санкции для России выглядят важными и серьезными, но каких-либо принципиальных изменений из-за них не произойдет. «Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин добавил, что последствия для экономики страны будут присутствовать, однако их влияние не окажется критическим. По его словам, Россия уже научилась адаптироваться к подобному внешнему давлению и «ничего нового здесь нет».

    Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.


    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 14:17
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

    Глава государства вышел на связь с представителями Генерального штаба из Кремля, передает ТАСС.

    По словам Путина, тренировка носит плановый характер. «Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», – сказал он.

    Ранее Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 15:07
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    По его словам, некоторые государства сознательно жертвуют своей идентичностью, культурой и стабильностью ради привлечения мигрантов, чтобы компенсировать снижение количества коренного населения, передает ТАСС.

    «Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой – именно неконтролируемой, даже хаотичной – миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что для России принципиальным остается выбор в пользу максимальной поддержки семьи.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (11)
    22 октября 2025, 10:54
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.

    «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 19:56
    Путин заявил о неизбежном росте цен при снижении экспорта российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Существенное снижение объемов российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке может привести к росту цен, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин предупредил, что стремительное уменьшение объема российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке приведет к росту цен, передает ТАСС.

    «Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на рынке, то вырастут цены», – заявил Путин во время общения с журналистами кремлевского пула.

    Он уточнил, что повышение цен затронет не только мировые рынки, но и отразится на стоимости топлива на автомобильных заправках, в том числе в США. Президент добавил, что любые ограничения российских поставок неминуемо приведут к подорожанию топлива для конечных потребителей в разных странах.

    Путин подчеркнул, что ситуация на рынке формируется с учетом баланса спроса и предложения и любые существенные изменения в объемах экспорта могут повлиять на весь энергетический сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поток российской нефти в Индию почти прекратился из-за новых санкций США против главных российских поставщиков.

    Европейский союз ввел новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и усиление ограничений против энергетического сектора.

    Министерство финансов США ввело санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 11:09
    Венгрия отказалась исполнять решение МУС об «аресте» Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не намерены задерживать президента России Владимира Путина в случае его визита в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом, поскольку не признают решения Международного уголовного суда (МУС), заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не будут исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина, если тот приедет в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Сийярто напомнил, что Венгрия ранее объявила о своем выходе из состава МУС. Он напомнил, что президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован.

    В интервью телеканалу CNN дипломат выразил надежду, что Евросоюз не станет мешать визиту Путина в венгерскую столицу.

    «Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», – заявил Сийярто.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готова задержать самолет с Владимиром Путиным при его перелете в Будапешт.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что президент России обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования зарубежными судами.

    Дональд Трамп сообщил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз планирует срывать встречу Трампа и Путина.

    Комментарии (0)
    Аксенов сообщил о старте безлимитной продажи бензина на 270 АЗС в Крыму
    В Палестине поддержали размещение миротворцев ООН в Газе
    Заключенные пригрозили Саркози в тюрьме местью за Каддафи
    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов
    В Петербурге ИИ привлекли к охране памятников
    Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

