Замгендиректора «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании 32 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

По данным следствия, речь идет о легализации не менее 32 млн рублей, заработанных преступным путем при реализации мошеннической схемы через фиктивные договоры на оказание рекламно-информационных услуг, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению пресс-службы, «следственными органами... в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве... выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем». Следствие считает, что подозреваемый совместно с соучастниками знал о происхождении средств, полученных в 2024 году от исполнения договора с госорганом на 2 млрд рублей, и участвовал в их легализации.

Мужчина заключен под стражу по решению суда по ходатайству следствия, ему предъявлено обвинение. При этом в деле фигурируют еще три человека, ранее обвиненных в мошенничестве.

Пресс-служба Следственного комитета не раскрывает имя подозреваемого. Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщают, что речь может идти об Александре Горохове, но официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

