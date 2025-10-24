80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Замгендиректора «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании 32 млн рублей
Заместитель генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» задержан по подозрению в отмывании средств, сообщила пресс-служба СК России.
По данным следствия, речь идет о легализации не менее 32 млн рублей, заработанных преступным путем при реализации мошеннической схемы через фиктивные договоры на оказание рекламно-информационных услуг, передает РИА «Новости».
Согласно заявлению пресс-службы, «следственными органами... в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве... выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем». Следствие считает, что подозреваемый совместно с соучастниками знал о происхождении средств, полученных в 2024 году от исполнения договора с госорганом на 2 млрд рублей, и участвовал в их легализации.
Мужчина заключен под стражу по решению суда по ходатайству следствия, ему предъявлено обвинение. При этом в деле фигурируют еще три человека, ранее обвиненных в мошенничестве.
Пресс-служба Следственного комитета не раскрывает имя подозреваемого. Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщают, что речь может идти об Александре Горохове, но официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
