МГЕР и «Калашников» заключили соглашение о поддержке молодых специалистов
В Ижевске состоялось подписание соглашения между «Молодой Гвардией Единой России» и АО «Концерн Калашников».
Основная цель сотрудничества – создание комплексной системы поддержки молодых специалистов и развитие их потенциала на предприятиях концерна, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам председателя МГЕР Антона Демидова, для движения большая честь заключить соглашение с легендарным предприятием, которое является гордостью отечественного оборонно-промышленного комплекса. «Это сотрудничество откроет новые возможности для профессионального становления молодежи и позволит реализовать масштабные образовательные и патриотические проекты», – отметил он.
Планируется, что совместные проекты МГЕР и концерна будут направлены на развитие профессионального и личностного потенциала молодежи, а также на укрепление связей между предприятием и молодыми специалистами. Также в соглашение заложены направления по созданию системы поддержки молодых кадров.