Песков: Сроки саммита Путина и Трампа в Будапеште не согласовывались

Песков: Саммит в Будапеште не был «сорван», его сроки не определялись

Tекст: Валерия Городецкая

«Точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался, это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он пояснил, что ни американский лидер Дональд Трамп, ни президент России Владимир Путин не были заинтересованы в организации встречи ради самой встречи. Песков отметил, что для проведения продуктивного саммита необходима подготовительная работа на уровне главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, как ранее определили сами лидеры.

Песков также напомнил, что оба лидера допускали возможность проведения саммита в будущем. Трамп недавно несколько раз заявил, что не исключает такой встречи, несмотря на текущую паузу в обсуждении саммита. Эту позицию подтверждал и Путин в разговоре с представителями СМИ.

Ранее Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

Напомним, Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.