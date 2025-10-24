Песков: Сроки саммита Путина и Трампа в Будапеште не согласовывались

80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Песков: Саммит в Будапеште не был «сорван», его сроки не определялись
Саммит в Будапеште не мог быть сорван, так как точных сроков его проведения никто не называл и договоренностей по датам не существовало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался, это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он пояснил, что ни американский лидер Дональд Трамп, ни президент России Владимир Путин не были заинтересованы в организации встречи ради самой встречи. Песков отметил, что для проведения продуктивного саммита необходима подготовительная работа на уровне главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, как ранее определили сами лидеры.
Песков также напомнил, что оба лидера допускали возможность проведения саммита в будущем. Трамп недавно несколько раз заявил, что не исключает такой встречи, несмотря на текущую паузу в обсуждении саммита. Эту позицию подтверждал и Путин в разговоре с представителями СМИ.
Ранее Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.
Напомним, Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.