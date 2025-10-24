Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.0 комментариев
Politico сообщило о подготовке Евросоюзом санкций против «Лукойла»
Евросоюз рассматривает введение запрета на сделки с компанией «Лукойл» после ее включения в американский список санкций, пишет Politico.
Европейские власти рассматривают возможность введения санкций против нефтяной компании «Лукойл», передает ТАСС, ссылаясь на источник в одной из европейских структур.
В настоящее время в Брюсселе обсуждаются меры по сокращению связей с российской компанией в ответ на санкции, введенные ранее Соединенными Штатами.
Неназванный чиновник сообщил Politico, что Евросоюз готовит запрет на проведение сделок с «Лукойлом».
«Лукойл» пока продолжает функционировать в Европе, хотя давление в связи с ограничительными мерами усиливается.
Европейские власти отмечают, что необходимо найти механизм для поэтапного введения ограничений, чтобы избежать резких экономических последствий. В Брюсселе подчеркивают, что конечной целью является полный разрыв деловых отношений до начала практического действия санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании «Роснефть» Игорь Мерц выразил надежду на отмену американских санкций с германского подразделения компании. Представители Белого дома заявили, что санкции США окажут существенное влияние на экономику России. Эксперт Юшков отметил, что ограничения могут повлиять на работу «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» на зарубежных рынках.