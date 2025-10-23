Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ в ходе боёв за Полтавку в Запорожской области пытались удерживать выгодные позиции, но под натиском российских войск были вынуждены отступить, сообщает РИА «Новости». Операцию по освобождению населённого пункта проводила группировка войск «Восток», о чем Минобороны России объявило 19 октября.

«Горын» рассказал: «Продвигались по лесополочкам, аккуратненько, от кустика до кустика. В деревню заходили с разных сторон – брали в окружение. Противник занимал выгодные позиции, но под нашим натиском убегал, уходил. Задача прошла успешно, можно сказать, без потерь».

Военный отметил, что при отходе ВСУ разрушали здания и укрытия, оставляя после себя выжженные участки. По его словам, враг специально уничтожал всё вокруг, чтобы ни мирные жители, ни российские военные не смогли укрыться в оставшейся инфраструктуре. Стрелок подчеркнул, что такие действия противника показывают его жестокость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Полтавки.