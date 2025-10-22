Володин предложил отменить льготное налогообложение для устриц

Tекст: Валерия Городецкая

Володин заявил, что устрицы не являются продуктом массового потребления и не должны попадать под льготную шкалу налогообложения, передает ТАСС. По словам председателя Госдумы, сейчас устрицы приравнены к детскому питанию по налогам, однако он считает это неправильным.

«Рыбопродукты облагаются по льготной шкале, но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Но это не продукт массового потребления. Скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным этого продукта», – заявил Володин при обсуждении проекта бюджета на 2026–2028 годы.

Он добавил, что те, кто любит устрицы, смогут платить за них по другой цене, если льготы отменят.

