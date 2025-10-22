Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Володин предложил отменить льготное налогообложение для устриц
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за исключение устриц из перечня рыбопродуктов, облагаемых по сниженной налоговой ставке, указав на их элитарность.
Володин заявил, что устрицы не являются продуктом массового потребления и не должны попадать под льготную шкалу налогообложения, передает ТАСС. По словам председателя Госдумы, сейчас устрицы приравнены к детскому питанию по налогам, однако он считает это неправильным.
«Рыбопродукты облагаются по льготной шкале, но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Но это не продукт массового потребления. Скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным этого продукта», – заявил Володин при обсуждении проекта бюджета на 2026–2028 годы.
Он добавил, что те, кто любит устрицы, смогут платить за них по другой цене, если льготы отменят.
