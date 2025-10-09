Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц

Tекст: Дарья Григоренко

Исследование направлено на развитие отечественных технологий выращивания молоди устриц, чтобы снизить зависимость от зарубежного спата, который сейчас приходится завозить в основном из-за рубежа, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки РФ.

Руководитель проекта Александра Андреева подчеркнула: «При разработке отечественных технологий получения молоди устриц важно уделять внимание кормам, которые применяются для маточного стада производителей, ведь на период размножения устрицы-родители изымаются из естественной среды и содержатся в бассейнах, что сопровождается стрессом и негативно влияет на эффективность размножения». Эксперимент ученых показал, что экстракт фикобилипротеинов из спирулины уже через два-три дня после применения заметно улучшает клеточный иммунитет взрослых устриц.

По словам Андреевой, стресс из-за перемещения устриц из моря в бассейны часто вызывает окислительный стресс и ослабление здоровья, а добавка из спирулины помогает оперативно восстанавливать состояние моллюсков перед размножением. Кроме того, отмечено, что экстракт отличается крайне низкой токсичностью для устриц, а его высокие концентрации дают быстрый эффект – уже спустя сутки.

Сейчас ученые находятся на втором году работы и готовятся к третьему этапу – изучению антиоксидантных и протекторных свойств спирулины для устриц. Проект реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда.