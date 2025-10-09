Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц
Севастопольские ученые из Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН выяснили, что кормовые добавки из спирулины способствуют укреплению иммунитета и общего состояния устриц.
Исследование направлено на развитие отечественных технологий выращивания молоди устриц, чтобы снизить зависимость от зарубежного спата, который сейчас приходится завозить в основном из-за рубежа, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки РФ.
Руководитель проекта Александра Андреева подчеркнула: «При разработке отечественных технологий получения молоди устриц важно уделять внимание кормам, которые применяются для маточного стада производителей, ведь на период размножения устрицы-родители изымаются из естественной среды и содержатся в бассейнах, что сопровождается стрессом и негативно влияет на эффективность размножения». Эксперимент ученых показал, что экстракт фикобилипротеинов из спирулины уже через два-три дня после применения заметно улучшает клеточный иммунитет взрослых устриц.
По словам Андреевой, стресс из-за перемещения устриц из моря в бассейны часто вызывает окислительный стресс и ослабление здоровья, а добавка из спирулины помогает оперативно восстанавливать состояние моллюсков перед размножением. Кроме того, отмечено, что экстракт отличается крайне низкой токсичностью для устриц, а его высокие концентрации дают быстрый эффект – уже спустя сутки.
Сейчас ученые находятся на втором году работы и готовятся к третьему этапу – изучению антиоксидантных и протекторных свойств спирулины для устриц. Проект реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда.