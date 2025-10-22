NYT: Неонацисты Британии планировали нападения на мигрантов и мечети

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британский суд приговорил троих неонацистов – Брогана Стюарта, Кристофера Рингроуза и Марко Пиццетту – к срокам от восьми до 11 лет лишения свободы за подготовку терактов, сообщает The New York Times.

Подсудимые обсуждали планы нападений на мигрантов, мечети и синагоги, а также хранили у себя более 200 единиц оружия, включая мечи, ножи, арбалеты и пневматические ружья. Полиция также обнаружила у одного из обвиняемых детали самодельного огнестрельного оружия, изготовленные с помощью 3D-принтера.

В ходе следствия выяснилось, что группа сформировалась в соцсетях, а затем перешла к радикализму внутри закрытых чатов Telegram. В январе 2024 года Стюарт заявил в переписке: «Время разговоров прошло. Мы будем обсуждать и планировать миссию против мигрантов». Позже он предложил атаковать исламский образовательный центр в Лидсе, детально изучив его расположение и маршрут для нападения.

Как стало известно на суде, трое из семи участников одной из решающих онлайн-конференций были оперативниками полиции и MI5, что позволило правоохранителям вскрыть и пресечь подготовку атаки. Суд также привёл детали общения подозреваемых, где они высказывали ненависть к мусульманам, евреям, мигрантам, а также планировали «создать милитаризированную ячейку, вдохновлённую СС».

Глава MI5 Кен Маккалум на прошлой неделе отметил, что большинство новых террористических угроз в Британии исходит от отдельных лиц и небольших групп, а не крупных сетей. По словам экспертов, экстремистские ячейки часто формируются после знакомства на обычных интернет-платформах и затем переходят в закрытые радикальные экосистемы.

Вынесенный приговор подчеркнул, что действия обвиняемых представляли собой не просто экстремистские убеждения, а прямую подготовку к насилию. Судья подчеркнула, что их действия были самостоятельными, а не инспирированы агентами под прикрытием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за роста числа мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике для регулирования потока приезжих. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние на многолетних контрактах с правительством по расселению беженцев.