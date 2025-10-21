В России стартовали предпринимательские уроки для школьников

Tекст: Елизавета Шишкова

Цикл всероссийских предпринимательских уроков стартовал 21 октября в Москве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором выступила Росмолодежь совместно с программой «Я в деле» партии «Новые люди». До 21 ноября уроки пройдут в ряде регионов, включая Омскую, Калужскую, Калининградскую, Свердловскую области, ХМАО, Дагестан и Приморский край.

По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, «в этом году урок пройдет в 76 регионах страны, участие примут более 21 тыс. школьников. Предпринимательство – созидательная деятельность, и мы обучаем ребят командной работе, деловой коммуникации и упаковке идей. Программа помогает школьникам и студентам в начале профессионального пути».

В первом уроке, который прошел в Москве, участвовали 260 школьников. Центральной частью стала интерактивная настольная игра «Созидатели», разработанная вместе с «Мосигра». Игра включает бизнес-кейсы, шаблоны для прототипов и голосование за лучшие идеи.

Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила: «Любая активность, где школьники ощущают себя предпринимателями, формирует ключевые компетенции. Настольная игра «Созидатели» позволяет почувствовать себя создателем, что развивает гражданскую позицию. Инициатива отвечает национальным целям по раскрытию потенциала личности».

Во время защиты проектов школьники представили расчеты и визуализации, созданные с помощью искусственного интеллекта. По итогам урока были определены самые активные и креативные команды. Победителем стала команда с проектом «Синяя сова» – сервисом подбора очков с помощью искусственного интеллекта для людей с нарушениями зрения. Одна из участниц, Диана Соколова из Зеленограда, рассказала: «Сегодня мы прокачали навыки работы в команде и поняли, как строить бизнес-проект. После игры я еще больше захотела стать предпринимателем».

В других регионах задача участников также заключается в создании и презентации социально значимых проектов. После московского урока настольная игра будет направлена в более чем 450 школ по всей стране. Проект реализуется в рамках национального проекта «Кадры», программа «Я в деле» поддерживается Росмолодежью, партией «Новые люди», Минобрнауки и другими организациями.