В Петербурге ушел из жизни тренер по легкой атлетике Оковитый

Tекст: Ольга Иванова

О смерти Александра Оковитого сообщили в Telegram-канале Комитета по физической культуре и спорту Петербурга. В публикации отмечается, что ему было 87 лет, а также подчеркивается его статус Заслуженного тренера РСФСР и Заслуженного работника физической культуры России.

Комитет выразил соболезнования семье, близким и коллегам тренера, особо отметив его большой вклад в развитие легкой атлетики города. Александр Оковитый занимал должность старшего тренера ДСО «Динамо» почти 30 лет и с 1980 по 2000 годы тренировал сборные Ленинграда и Санкт-Петербурга. В период с 1990 по 1997 год он возглавлял сборную России по легкой атлетике.

Среди его учеников были такие именитые спортсмены, как двукратный серебряный призер Олимпийских игр Игорь Транденков, серебряный призер Олимпиады Родион Гатауллин, а также чемпионы России Руслан Гатауллин и Александра Киряшова.