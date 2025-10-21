С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Мужчина в Казани избил и похитил девушку
В жилом доме Советского района Казани неизвестный напал на девушку, избил ее в подъезде и скрылся вместе с ней в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
В Казани произошло нападение на девушку в подъезде одного из жилых комплексов Советского района города, передает ТАСС.
По данным пресс-службы управления МВД по региону, неизвестный мужчина преследовал девушку во дворе, завел ее в подъезд и избил.
После этого злоумышленник увел девушку со двора в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают детали произошедшего.
В МВД подчеркнули, что по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
