Мужчина в Казани избил и похитил девушку

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Казани произошло нападение на девушку в подъезде одного из жилых комплексов Советского района города, передает ТАСС.

По данным пресс-службы управления МВД по региону, неизвестный мужчина преследовал девушку во дворе, завел ее в подъезд и избил.

После этого злоумышленник увел девушку со двора в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают детали произошедшего.

В МВД подчеркнули, что по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

