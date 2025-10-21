С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Сотрудники заксобрания Петербурга вернулись после эвакуации из-за дыма
Работники петербургского законодательного собрания вновь приступили к работе после временной эвакуации, которая проводилась из-за задымления в лифтовой шахте Мариинского дворца.
Причиной задымления стала небольшая вспышка брезента в шахте лифта, которую удалось потушить до приезда спасателей, сообщили в пресс-службе заксобрания, передает ТАСС.
Инцидент произошел при проведении ремонтных работ. В ходе происшествия возникло задымление, из-за чего всех работников пришлось временно эвакуировать из здания Мариинского дворца.
После ликвидации последствий задымления и проверки помещений сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места. В настоящий момент учреждение функционирует в обычном режиме, никто не пострадал.
