Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Полиция задержала пять человек за легализацию более 3 тыс. мигрантов
Полиция провела задержание группы, причастной к незаконному оформлению документов для более 3 тыс. мигрантов в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Пятеро человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за подозрение в незаконной легализации свыше 3 тыс. мигрантов в России. Среди задержанных числятся трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности, их сообщники, занимавшиеся подготовкой документов, а также гражданин иностранного государства.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила сообщила, что иностранный гражданин выступал в роли номинального директора в фирмах, связанных с оформлением мигрантов. По словам Волк, деятельность группы позволяла мигрантам получать легальный статус на территории страны с помощью фиктивных документов.
В МВД отмечают, что расследование продолжается, а задержанные проходят проверку на причастность к другим эпизодам аналогичной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные правоохранители пресекли деятельность группы, организовавшей фиктивное трудоустройство мигрантов для уклонения от налогов и регистрации в России.
МВД России с начала 2025 года аннулировало 765 разрешений на временное проживание и 1545 видов на жительство, выданных на основании ранее заключенного брака с гражданином России.
Иностранные граждане, не оформившие свой статус пребывания в России, обязаны покинуть страну с указанием даты и маршрута выезда.