Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Мутко: ДОМ.РФ намерен привлечь в ходе IPO до 30 млрд рублей
Госкорпорация ДОМ.РФ планирует привлечь от 15 до 30 млрд рублей в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), продав около 10% своих акций, заявил генеральный директор компании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«За последние 18 лет это первая компания финансового рынка после Сбербанка, которая выходит на IPO. Мы сейчас в десятке крупнейших компаний. Думаем, Владимир Владимирович, привлечь с рынка от 15 до 30 млрд, около 10% акций вывести на рынок», – сообщил Мутко, передает «Интерфакс».
Компания намерена направить привлеченные средства на развитие проектного финансирования. Мутко отметил, что это позволит профинансировать строительство примерно одного миллиона квадратных метров жилья, а также улучшить жилищные условия для 15 тыс. семей и инвестировать в инфраструктуру российских регионов до 50 млрд рублей.
По словам главы ДОМ.РФ, подготовка к размещению акций уже находится на завершающей стадии. Компания рассчитывает расширять социально ответственный бизнес, поддерживать развитие инфраструктуры и дальше способствовать улучшению жилищных условий в стране.
Ранее Мутко сообщил, что к 2030 году с использованием механизмов ДОМ.РФ в России планируется возвести 100 млн квадратных метров жилья, что составит десятую часть от общего объема.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил хорошие результаты работы компании Дом.РФ в сфере жилищного строительства. Глава государства обсудил с генеральным директором Дом.РФ Виталием Мутко ожидаемое снижение объема ипотечного кредитования в текущем году.