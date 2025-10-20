Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Спасатели под Красноярском обследовали 11 км. тайги в поисках семьи Усольцевых
В Красноярском крае завершилась активная фаза поисков семьи Усольцевых, пропавших в походе в конце сентября вместе с пятилетней дочерью, сообщили в краевом аварийно-спасательном формировании «Спасатель».
Спасатели обследовали 11 кв. км горно-таежной местности и 7 км лесных дорог в районе поселка Кутурчин в поисках семьи Усольцевых, передает ТАСС. В сообщении краевого аварийно-спасательного формирования «Спасатель» отмечается: «11 кв. километров горно-таежной местности и 7 километров лесных дорог были обследованы вчера краевыми спасателями в районе п. Кутурчин Партизанского района. Поиски пропавшей семьи результатов не дали».
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, отправившись в поход в урочище Буратинка. После выхода на маршрут семья перестала выходить на связь, что стало причиной начала масштабных поисковых работ.
Всего к поискам были привлечены свыше 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски Усольцевых признаны одними из самых масштабных в Красноярском крае. Активная фаза поисков завершилась вечером 12 октября, однако семья пока не найдена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о возможности обнаружения семьи Усольцевых после схода снега. Поиски пропавшей семьи в Красноярском крае завершились безрезультатно. Специалисты локализовали сигнал выключенного телефона одного из членов семьи.