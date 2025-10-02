Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

«Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.