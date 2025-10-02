Путин заявил о хороших отношениях с Вучичем

Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

«Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.