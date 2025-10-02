В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Президент России Владимир Путин во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у него хорошие отношения со всеми, в том числе с президентом Сербии Александром Вучичем.
Путин заявил, что поддерживает хорошие отношения со всеми зарубежными лидерами, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул: «У меня со всеми хорошие отношения и с Вучичем тоже».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих российских и зарубежных специалистов в области политологии, истории, экономики и международных отношений. Клуб действует с 2004 года и был назван в честь озера Валдай, где прошла первая конференция.
Ранее Путин сообщил, что российские спецслужбы располагают подтверждениями попыток ряда западных центров организовать цветную революцию в Сербии.