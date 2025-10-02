  • Новость часаПутин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толл туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 21:29 • Новости дня

    Путин рассказал о попытках организации цветной революции в Сербии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские спецслужбы располагают подтверждениями попыток ряда западных центров организовать цветную революцию в Сербии, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Согласен с президентом Вучичем, и специальные службы подтверждают это: некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции. В данном случае – в Сербии», – заявил российский лидер на пленарной сессии «Валдая», передает ТАСС.

    Ранее председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил о вмешательстве разведок соседних стран в организацию протестных акций, уточнив участие структур из Хорватии, Болгарии и Косова.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    2 октября 2025, 19:05 • Новости дня
    Путин сравнил мировые события с появлением нового «лома»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай», где прокомментировал природу противостояния и хода мировых событий, используя народную поговорку.

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что в мире всегда находится баланс сил, передает РИА «Новости». Глава государства отметил: «Есть у нас в народе такое выражение: «против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется».

    «Попытка контролировать все и вся вокруг создает перенапряжение, а оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть эту роль «грандов», законные вопросы: а зачем нам все это надо?», – добавил Путин.

    «Какое-то время назад мне приходилось слышать что-то подобное от наших американских коллег, которые говорили: «Мы приобрели мир, но потеряли саму Америку». Хочется задать вопрос: «А это того стоило? И приобрели ли вообще?», – сказал президент.

    Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.


    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин предупредил желающих «потягаться» с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    «Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят «вольному – волю», пусть пробуют», – заявил глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    «Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счете, это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет», – подчеркнул президент.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Организация была основана в 2004 году, а свое название получила в честь озера Валдай, где проходила первая конференция в Великом Новгороде.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.

    2 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    По словам главы государства, первый раз подобная инициатива была озвучена в 1954 году в советский период, а второй раз – в 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, передает ТАСС.

    «Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», – заявил Путин.

    «Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», – сказал президент. По его словам, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений был.

    «Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий. Он также отметил слом прежней системы глобальных правил.

    2 октября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Запада управлять миром

    Путин: Попытки США и их союзников управлять миром провалились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, «нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать», передает РИА «Новости».

    «Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей», – сказал Путин.

    Напомним, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен затронуть вопросы современного международного положения и его истоков на форуме клуба «Валдай».

    2 октября 2025, 19:14 • Новости дня
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия проявила высочайшую меру устойчивости, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Путин подчеркнул, что страна смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств, передает РИА «Новости».

    «Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств», – заявил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций.

    2 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин призвал к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций
    Путин призвал к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, заявил президент России Владимир Путин, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий.

    «Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется», – сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в условиях столь быстрых глобальных трансформаций важно сохранять готовность к любым изменениям и вызовам.

    «Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки чрезвычайно высоки», – заявил глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае».

    2 октября 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин заявил о завершении эпохи доминирования западных правил
    Путин заявил о завершении эпохи доминирования западных правил
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» отметил слом прежней системы глобальных правил.

    Путин заявил о завершении эпохи, когда международные правила диктовались странами Запада, передает ТАСС. Во время своего выступления на форуме клуба «Валдай» он подчеркнул, что сегодня никто в мире уже не готов «играть по правилам, заданным где-то за океанами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует обсудить на форуме клуба «Валдай» современные международные отношения и их истоки.

    2 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с задержанием танкера французскими властями.

    По словам главы государства, эти действия являются пиратством, передает РИА «Новости».

    «Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», – подчеркнул Путин.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    2 октября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО

    Путин: Заявления о возможном нападении России на НАТО являются чушью

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия может напасть на НАТО, «чушью».

    «Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», – подчеркнул он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что не верит, будто западные лидеры сами искренне считают возможным нападение России на НАТО. «Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО – в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – добавил президент.

    Ранее Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.

    2 октября 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин: Многополярность в мире уже сложилась
    Путин: Многополярность в мире уже сложилась
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многополярность в современном мире уже стала реальностью, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    По словам российского лидера, ежегодный доклад валдайского клуба в нынешнем году посвящен вопросам многополярного, полицентричного мирового порядка, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что эта тема обсуждается уже давно, но сейчас требует особого внимания. Президент подчеркнул: «Уже по факту сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действует государство».

    Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.

    2 октября 2025, 20:03 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны рассматривают жителей Украины лишь как инструмент для достижения собственных целей, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Президент подчеркнул, что те, кто подталкивал и вооружал Украину, десятилетиями поддерживая там национализм и неонацизм, игнорировали не только интересы России, но и подлинные интересы украинского народа.

    «Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа, этот народ для них – расходный материал, для глобалистов, экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве», – сказал Путин, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила Польшу в многолетнем раскачивании ситуации на Украине.

    2 октября 2025, 19:33 • Новости дня
    Путин заявил об ответных мерах России на милитаризацию Европы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что ответные меры Российской Федерации на милитаризацию Европы последуют в ближайшее время.

    Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», глава государства отметил: «Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России не заставят, ответные меры России (на милитаризацию Европы – прим. ВЗГЛЯД) не заставят себя долго ждать», передает РИА «Новости».

    «Ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов. И общества все равно рано или поздно спросят со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются», – заявил президент.

    Ранее Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.

    На пленарной сессии «Валдая» российский лидер заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Он указал на провал попыток Запада управлять миром, а также заявил о завершении эпохи доминирования западных правил.

    2 октября 2025, 17:04 • Новости дня
    Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин намерен затронуть вопросы современного международного положения и его истоков на форуме клуба «Валдай», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Давайте дождемся с вами выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее», – сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал приезд Путина на «Валдай».

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.

    2 октября 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин: Мир вступил в длительный период поиска, который идет во многом «на ощупь»
    Путин: Мир вступил в длительный период поиска, который идет во многом «на ощупь»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мир вступил в длительный период поиска, который во многом происходит «на ощупь», заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы вступили в длительный период поиска, во многом движения «на ощупь». Когда окончательно сформируется новая устойчивая система и ее каркас – неизвестно», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.

    На пленарной сессии «Валдая» российский лидер заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Он указал на провал попыток Запада управлять миром, а также заявил о завершении эпохи доминирования западных правил.

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

