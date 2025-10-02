В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин рассказал о попытках организации цветной революции в Сербии
Российские спецслужбы располагают подтверждениями попыток ряда западных центров организовать цветную революцию в Сербии, сообщил президент России Владимир Путин.
«Согласен с президентом Вучичем, и специальные службы подтверждают это: некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции. В данном случае – в Сербии», – заявил российский лидер на пленарной сессии «Валдая», передает ТАСС.
Ранее председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил о вмешательстве разведок соседних стран в организацию протестных акций, уточнив участие структур из Хорватии, Болгарии и Косова.