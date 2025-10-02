Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.4 комментария
Росстандарт утвердил первый ГОСТ для глэмпингов
Росстандарт утвердил первый ГОСТ на глэмпинги с требованиями к услугам и экологии
В России впервые появился единый государственный стандарт для глэмпингов, который вступит в силу с июня 2026 года и определит правила их работы.
Росстандарт утвердил первый национальный стандарт, регламентирующий деятельность глэмпингов и предоставляемых в них услуг, передает ТАСС.
Новый ГОСТ был разработан Роскачеством и начнет действовать с 1 июня 2026 года.
Документ «ГОСТ Р 72311-2025» вводит официальное определение глэмпинга, устанавливая конкретные требования к их расположению, жилым модулям, инженерным сетям, перечню услуг и квалификации персонала. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил: «Стандарт обеспечивает единый уровень качества и безопасности для туристов, а также меры по охране окружающей среды и сохранению природного и культурного наследия».
До утверждения нового стандарта в России отсутствовали единые нормативные документы в данной сфере, что затрудняло развитие сегмента глэмпингов и усложняло взаимодействие с контролирующими органами. Теперь понятия и требования к глэмпингам будут унифицированы, что поможет как бизнесу, так и туристам.
Согласно новому стандарту, глэмпинги могут размещаться на природных территориях, в сельской, горной или лесной местности, у водоемов и на островах. При этом необходимо учитывать особенности охраны окружающей среды, сохранения памятников природы, истории и культуры, а также безопасность туристов с учетом миграции диких животных.
ГОСТ также определяет требования к размещению глэмпингов, инженерно-техническому обеспечению, перечню оказываемых услуг, информированию туристов, уровню подготовки персонала, а также безопасности и мерам по охране окружающей среды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские фермеры начали открывать переоборудованные из коровников отели.
Эксперты назвали регионы России, которым грозит овертуризм.