Сенатор Гибатдинов выступил за систему социального патронажа беременных

Tекст: Ирма Каплан

Сенатор Гибатдинов заявил о необходимости активного выявления женщин, не ставших на учет по беременности, а также развития системы социального патронажа и анонимной помощи беременным. По его мнению, подобные меры могут способствовать предотвращению трагедий, связанных с оставлением или гибелью новорожденных, заявил он ТАСС.

Гибатдинов подчеркнул, что случаи обнаружения младенцев на улицах и у мусорных контейнеров свидетельствуют о недостаточной эффективности профилактических программ. Он отметил важность укрепления материальной поддержки семей с детьми и развития консультационной помощи.

«Безусловно, важно работать именно с причинами таких трагедий. Необходимо активнее выявлять женщин, не вставших на учет по беременности, развивать систему социального патронажа, консультирования и анонимной помощи, а также укрепления материальной поддержки семей с детьми», – заявил сенатор.

Он добавил, что установка бэби-боксов может стать элементом гуманной социальной политики. Такие устройства способны спасти десятки детских жизней, предоставив реальный шанс на выживание младенцам, оказавшимся в критической ситуации.

При этом Гибатдинов подчеркнул, что государство должно поддерживать женщин, оказавшихся перед тяжелым выбором, потому что чаще всего такие шаги совершают женщины, потерявшие надежду.

