    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»
    Путин спрогнозировал еще долгое использование машин на бензине
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне
    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    Путин назвал объемы роста мирового спроса на нефть в 2025 году
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    Путин: Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе
    Путин заявил о росте экспорта газа после подрыва «Северных потоков»
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    16 октября 2025, 16:40 • Справки

    Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

    Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    Что изменится с 2026 года

    Правительство планирует провести комплексную корректировку системы социальной поддержки. Основные изменения коснутся размеров федеральных пособий, порядка их назначения и появления новой налоговой льготы.

    • Индексация детских пособий по фактической инфляции – с 1 февраля 2026 года. Коэффициент будет определен по итогам инфляции 2025 года, прогнозируемая цифра около 6–7%.

    • Новая ежегодная «семейная выплата» (налоговый кешбэк по НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми.

    • Индексация материнского капитала и ряда связанных программ – по аналогичной формуле с 1 февраля.

    Все меры заложены в федеральный бюджет на 2026–2028 годы и подкреплены изменениями в Налоговом и Бюджетном кодексах. Цель реформы – сделать помощь семьям более гибкой и адресной, чтобы поддержка получателей соответствовала реальному уровню цен и доходов.

    Новая семейная выплата: механизм и условия

    С 2026 года семьи, где хотя бы один из родителей официально работает и уплачивает НДФЛ, смогут возвращать часть налога в виде ежегодной выплаты. Это нововведение вводится как форма налогового стимулирования для семей среднего достатка.

    • Кто получит выплату: родители, воспитывающие двоих и более детей в возрасте до 18 лет (или студентов до 23 лет), с официальными доходами.

    • Критерий дохода: среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе.

    • Размер возврата: до 7% из стандартной ставки 13% по НДФЛ.

    • Оформление: заявление в Социальный фонд России (СФР) через «Госуслуги», МФЦ или лично.

    • Сроки: с 1 июня по 30 сентября 2026 года – для возврата налога, уплаченного за 2025 год. Далее – ежегодно.

    По расчетам Минтруда, эта мера затронет около четырех миллионов семей. В среднем возврат составит от 50 до 180 тысяч рублей в год в зависимости от доходов родителей. Фактически это новая форма налогового вычета, которая напрямую перечисляется гражданам, минуя работодателя.

    «Было принято решение о так называемой семейной налоговой выплате, которая будет действовать с 2026 года по итогам 2025 года с соответствующим возвратом уплаченного подоходного налога. Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 до 189 тыс. рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», – заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ.

    Федеральные пособия: кому положено и в каком размере

    Система федеральных пособий сохраняет прежнюю структуру, но суммы увеличиваются. Назначение выплат производится через СФР по единым правилам.

    К основным видам относятся:

    • Единое пособие на детей с рождения до 17 лет для малообеспеченных семей. Размер зависит от дохода: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. В среднем при 100% – около 18,3 тыс. рублей в месяц.

    • Единовременное пособие при рождении ребенка – около 28,8 тыс. рублей без учета районных коэффициентов. Выплачивается одному из родителей.

    • Пособие по беременности и родам – 100% среднего заработка, но не более 955,8 тыс. рублей за полный отпуск.

    • Пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 40% от среднего дохода, максимум около 83 тыс. рублей в месяц.

    • Материнский капитал – после индексации ожидается: около 737 тыс. рублей на первого ребенка и 974 тыс. рублей на второго.

    Минимальные размеры выплат также будут увеличены вслед за ростом федерального МРОТ и прожиточного минимума. Индексация коснется и региональных коэффициентов, что особенно важно для северных территорий и Дальнего Востока.

    Как оформить пособия: пошаговая инструкция

    Чтобы получить выплату, необходимо подтвердить право и подать заявление. Процедура стандартная и максимально цифровизована.

    1. Проверить право на получение. Убедитесь, что доход и состав семьи соответствуют условиям программы. Для единого пособия проводится автоматическая оценка нуждаемости.

    2. Подготовить документы. Паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении, справка о доходах, реквизиты счета. Для беременных – листок нетрудоспособности и справка из женской консультации.

    3. Подать заявление. Через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР. Работающие могут оформить часть пособий через работодателя.

    4. Ожидать решения. Проверка занимает до 10 рабочих дней. При положительном решении средства перечисляются на банковский счет.

    5. Получать выплаты. Регулярно – ежемесячно или единовременно, в зависимости от вида пособия.

    Региональные программы и доплаты

    Кроме федеральных мер, субъекты РФ реализуют региональные программы поддержки семей. Это может быть:

    • доплата при рождении третьего ребенка;

    • региональный материнский капитал;

    • ежемесячные выплаты многодетным семьям;

    • жилищные субсидии и льготные программы для молодых семей (30–35% стоимости жилья).

    Условия и размеры определяются региональными законами. Например, в северных регионах действуют повышающие коэффициенты, а в Центральной России – адресные субсидии для малоимущих. Узнать о действующих мерах можно в органах социальной защиты или на портале «Госуслуги. Регион».

    Заключение

    Повышение пособий и введение налогового кешбэка – часть государственной политики поддержки рождаемости и сокращения уровня бедности. По прогнозам правительства, суммарные расходы на социальную сферу в 2026 году составят более 18 трлн рублей, из которых значительная часть направлена на поддержку семей с детьми.

    Эксперты отмечают, что новые меры не только компенсируют рост цен, но и стимулируют официальное трудоустройство родителей. Для семей среднего достатка «семейный кешбэк» может стать ощутимым ежегодным бонусом, а индексация пособий поможет сохранить покупательную способность выплат.

    «Убежден: поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной – важнейшая задача государства, работа ради будущего страны. Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы», – сказал Владимир Путин.

    В 2026 году система детских пособий станет более гибкой и современной. Семьи получат сразу два источника прироста дохода – за счет индексации и за счет новой налоговой выплаты. Первые проиндексированные пособия начнут поступать в феврале, а летом стартует прием заявлений на «семейный кешбэк». Экономисты прогнозируют, что эти меры повысят доступность социальной поддержки и укрепят финансовую стабильность семей с детьми.

