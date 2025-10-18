Медведев сообщил о новых испытаниях вооружений на полигоне Капустин Яр

Tекст: Дарья Григоренко

В своем сообщении в мессенджере Max он уточнил: «Рабочая поездка в ЮФО. Полигон Капустин Яр», передает РИА «Новости».

Медведев подчеркнул, что в России продолжается работа по повышению точности и дальности применения отечественных высокоточных средств поражения. По его словам, эти усилия направлены на обеспечение новых возможностей для уничтожения объектов противника, в том числе находящихся в глубине обороны. Медведев отметил, что оборонная промышленность страны активно занимается модернизацией соответствующих вооружений.

Также Медведев сообщил, что на полигоне Капустин Яр прошли очередные испытания перспективных образцов вооружения России. Он напомнил, что в апреле 2025 года на аналогичном этапе испытаний были выявлены вопросы, требующие решения, и на нынешних испытаниях были представлены результаты этой работы.

Кроме того, Медведев предложил обсудить вопросы развития системы противовоздушной обороны и повышения эффективности средств противодействия беспилотникам. Он отметил, что усовершенствованные образцы вооружений должны обеспечить более широкие возможности для ведения борьбы с объектами противника на значительном удалении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев изучил на полигоне Капустин Яр современные средства поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов, заявил о появлении «новой маски» нацизма в мире и подчеркнул абсолютный иммунитет Владимира Путина от зарубежных судов.