Российские космонавты Корниенко и Лынник объявили о стратосферном прыжке в Антарктиде

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие состоялось в Замке Доброй Надежды, где были озвучены основные детали предстоящей миссии. Генконсул России в Кейптауне Руслан Голубовский заявил: «Сегодня мы собрались здесь, в Замке Доброй Надежды, чтобы встретиться с российскими космонавтами, особенно с Михаилом Корниенко, который планирует совершить прыжок из стратосферы на Южный полюс. Конечно, все зависит от погодных условий, но я надеюсь, что это произойдет в ноябре», передает РИА «Новости».

В ходе экспедиции испытают новейшее российское аэрокосмическое оборудование, включая специализированные кислородные системы, парашюты и термоодежду, рассчитанные на экстремальные условия Антарктиды: температуру до минус 90 градусов и давление порядка 200 миллиметров ртутного столба. Корниенко напомнил, что в прошлом году команда совершила аналогичный прыжок над Северным полюсом, а теперь планирует повторить эксперимент в Антарктиде. По его словам, точное приземление на географическом Южном полюсе затруднено, но команда постарается максимально приблизиться к этой точке.

Ожидается, что приземление произойдет вблизи одной из российских полярных станций на Антарктиде. Космонавт отметил, что прошлогодний прыжок над Северным полюсом был только подготовкой к сложнейшему антарктическому испытанию. Организаторы также подчеркнули, что для участников миссии разработана специальная диета для адаптации к низкому давлению, а во время прыжка будет поддерживаться радиосвязь.

Подготовка к проекту, который курируют региональные отделения Федерации космонавтики России и Русского географического общества в Башкортостане, заняла три-четыре года. В апреле 2024 года Корниенко и Лынник уже совершили уникальный прыжок над Северным полюсом в День космонавтики: тогда они спускались две с половиной минуты на скорости до 300 километров в час при температуре минус 70 градусов, тестируя новые кислородные регуляторы и раскрывая парашюты на высоте 1,5 тыс. метров.

Во встрече, организованной российским генконсульством в Кейптауне, приняли участие многочисленные гости, которым были представлены подробности экспедиции. Михаил Корниенко и опытный парашютист Александр Лынник подробно рассказали о планах, целях и технологических особенностях предстоящей миссии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский космонавт Михаил Корниенко сообщил о подготовке уникального стратосферного прыжка с парашютом на Южный полюс.