Космонавт Корниенко объявил о подготовке статосферного прыжка с парашютом на Южный полюс

Tекст: Денис Тельманов

О планах Михаила Корниенко совершить первый стратосферный прыжок на Южный полюс в 2025–2026 годах рассказал сам космонавт, передает ТАСС. Корниенко отметил, что этот прыжок станет логичным продолжением его прошлогоднего достижения, когда он совершил аналогичный прыжок на Северный полюс.

«Вряд ли удастся попасть точно в географический полюс, потому что там стоит американская станция Амундсен-Скотт, но мы планируем прыгнуть на нашу станцию Восток с парашютами-триколорами, обратить внимание на наше присутствие в Антарктиде», – уточнил он.

Космонавт уточнил, что прыжок может быть осуществлен уже предстоящей зимой (антарктическим летом) или через год. В ближайшие дни планируется тренировочный прыжок на российскую базу Прогресс на побережье Антарктиды с высоты шести километров.

По словам Корниенко, основная сложность экспедиции связана с логистикой и высокими затратами: «Арктика – она же под боком, можно сказать... А тут все намного сложнее и намного дороже – раз в пять-семь уж точно. Представьте себе, сколько нужно топлива, чтобы четырехдвигательный Ил-76 со всем оборудованием гнать в Антарктиду».

Кроме самого прыжка, команда планирует провести испытания отечественной техники, в том числе аппаратуры поисково-спасательной системы «КОСПАС-САРСАТ» по запросу НИИ космического приборостроения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Топливной компании Росатома ТВЭЛ Наталья Никипелова передала легендарному путешественнику Федору Конюхову портативный аккумулятор производства Росатома, способный работать в суровых условиях.

Федор Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке, завершив 68-дневное путешествие и продолжив 200-дневный переход через Индийский океан до Австралии.

