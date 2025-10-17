  • Новость часаПрошунин сообщил о ракетной атаке и работе ПВО в Сочи
    Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    17 октября 2025, 06:16 • Новости дня

    Reuters: Индийские НПЗ сокращают импорт российской нефти на 50%

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы, по версии Белого дома, на 50% снижают объемы закупок нефти из России, заявило Reuters со ссылкой на американского чиновника.

    По словам чиновника, состоялись переговоры между США и Индией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%», – сказал он.

    Reuters пишет, что крупнейший в стране НПЗ корпорации Indian Oil Corp купил 2 млн баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil. НПЗ корпорации Hindustan Petroleum Corp также купил 2 млн баррелей гайанской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Москва заявила, что считает определяющими официальные заявления Индии, а не слова западных лидеров. Официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал подчеркнул, что власти Индии при импорте энергоносителей ориентируются на интересы своих потребителей.

    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    16 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как «очень продуктивный». По словам Трампа, Путин поздравил его и США с «великим достижением мира на Ближнем Востоке», сообщает официальный аккаунт Белого дома в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп выразил уверенность, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

    Стороны обсудили перспективы торговли между США и Россией после окончания конфликта на Украине. Трамп добавил, что на следующей неделе состоятся встречи высокопоставленных советников обеих стран, которые возглавит госсекретарь США Марко Рубио, а место встречи будет определено позже.

    После работы советников состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, где главы государств обсудят возможность прекращения конфликта на Украине.

    Также президент США сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения результатов разговора с Владимиром Путиным и других вопросов.

    Трамп подчеркнул, что сегодняшний разговор стал «значительным шагом вперед» в решении обозначенных вопросов.

    В четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что ведет телефонный разговор с Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа. Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре президентов России и США.

    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    16 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Ушаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который с большой вероятностью пройдет в столице Венгрии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер, при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», – отметил Ушаков, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

    По его словам, Владимир Путин начал разговор с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. «Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и большинстве стран мира», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе беседы особое внимание было уделено украинскому кризису. «Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны к достижению мирного политико-дипломатического решения», – сообщил Ушаков. Он добавил, что российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а киевский режим прибегает к террористическим методам, нанося удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры.

    По словам Ушакова, Дональд Трамп «многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине» и признавал, что этот конфликт стал самым сложным в его миротворческой деятельности. «Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», – сказал помощник президента. Трамп также выразил мнение, что «завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России».

    В ходе разговора президенты затронули тему возможных поставок Киеву дальнобойных ракет. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», – подчеркнул Ушаков.

    По итогам беседы лидеры обсудили возможность личной встречи. «Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Путин «высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями» и попросил передать ей «самые лучшие пожелания».

    «Я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. И оба лидера договорились, что они будут оставаться на связи», – заключил Юрий Ушаков.

    Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    16 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

    «Дорога к миру лежит через переговоры», – заявил Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, «фантастическая новость о том, что Трамп и Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость о том, что они скоро встретятся в Будапеште», передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что войну невозможно решить на поле боя, и выразил надежду на скорую личную встречу мировых лидеров.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу лидеров России и США.

    Вашингтон подтвердил подготовку переговоров по вопросам международной безопасности.

    В четверг состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    16 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС

    Минцифры пригрозило Apple жесткими мерами за отказ добавить выбор поисковика в iOS.

    @ Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство допускает введение жестких мер в отношении корпорации Apple, если она не исполнит требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предоставить пользователям iOS возможность выбора российской поисковой системы по умолчанию.

    Министерство цифрового развития России полностью поддерживает позицию ФАС, которая требует от Apple обеспечить на своих устройствах так называемое «окно выбора» поисковых систем.

    «Считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

    Ранее антимонопольная служба направила Apple соответствующее письмо, ответ на которое американская корпорация должна предоставить до 31 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское антимонопольное ведомство России потребовало от Apple предоставить возможность по умолчанию использовать отечественные поисковики. На фоне регуляторного давления в разных странах Apple готовится перенести производство во Вьетнаме, чтобы снизить зависимость от Китая.

    Кроме того, в середине октября Верховный суд России отказал московскому изобретателю Арташесу Икономову в апелляции по патентному спору с Apple из-за функции экстренной связи в мобильных телефонах.


    17 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России

    Трамп: Сейчас может быть не подходящее для санкций против России время

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Введение новых ограничительных мер против России, возможно, не является своевременным шагом на данный момент, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп прокомментировал инициативу американского сенатора Джона Туна, который ранее отметил, что «настало время» рассмотреть законопроект о новых санкциях против России.

    «Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что расскажет о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным Туну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом и сообщил о подготовке мирного саммита между Россией и США.

    16 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, вероятно, уже проходит, сообщил журналист телеканала CBS News Аарон Наварро.

    Наварро, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласно планам, разговор между лидерами проходит сейчас, передает ТАСС.

    «Телефонный разговор президента Трампа с российским президентом Путиным, согласно планам, проходит сейчас», – написал он.

    Ранее портал Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг. В августе лидеры провели телефонный разговор, который продлился 40 минут.

    16 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в данный момент, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», – написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Этот диалог лидеров стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске.

    Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался. Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным.

    16 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп назвал беседу с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивной.

    По его словам, в ходе переговоров в четверг удалось достичь огромного прогресса, передает ТАСС.

    «Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Ранее Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    16 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США

    Трамп: США самим нужны ракеты Tomahawk

    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США
    @ Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракеты Tomahawk требуются самим США, нельзя истощать ресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет, заявил: «Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk». Он заверил, что у США таких ракет «много». «Но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский президент уточнил, что этот вопрос он обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Путину во время разговора не понравилась идея передачи Tomahawk: «Я действительно сказал: «Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч Tomahawk?» Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась». Трамп заявил, что Tomahawk являются «невероятно разрушительным оружием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Трамп говорил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово. В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный».

    Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты.

    16 октября 2025, 21:10 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности Будапешта принять саммит между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, подчеркнув важность события для мира.

    Будапешт готов организовать встречу президентов России и США, передает РИА «Новости». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что запланированная встреча лидеров двух стран является великой новостью для сторонников мира по всему свету. Он также подчеркнул, что Венгрия уже готова принять это мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подтвердил подготовку встречи между представителями России и США для обсуждения вопросов международной безопасности.

    17 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Трамп: Встреча с Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель.

    «Я бы сказал, что в течение двух недель или около того, довольно скоро», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отметил, что надеется на скорое урегулирование кризиса на Украине. Он подчеркнул, что к процессу переговоров подключены вице-президент США Джей Ди Вэнс и советник Стив Уиткофф.

    Американский президент также уточнил, что перед его встречей с Путиным состоится разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Они будут встречаться довольно скоро, они установят время и место довольно скоро, может, уже поговорили», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп считает, что российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска) создал условия для проведения его возможной новой встречи с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что встреча с Путиным пройдет в Будапеште.

    16 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Британцы подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

    Более 3 тыс. британцев подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 3 тыс. жителей Великобритании подали в суд на американскую фармацевтическую корпорацию Johnson & Johnson.

    Они обвиняют компанию в продаже присыпки на основе талька, которая, по их словам, содержит асбест и вызывает онкологические заболевания.

    Потребители отмечают, что они или их родственники заболели раком после использования детской присыпки Johnson's Baby Powder.

    По словам юристов, J&J и ее дочерние компании сознательно использовали тальк с асбестом, а в 2023 году заменили его на кукурузный крахмал, чтобы скрыть опасность продукта, сообщает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суды в США уже выносили многомиллиардные решения против компании по аналогичным искам. Так, суд присяжных в Сент-Луисе обязал корпорацию выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам, у которых развился рак яичников после использования присыпки.

    В другом случае суд в Нью-Джерси обязал J&J и ее поставщика выплатить 37 млн долларов мужчине, заявившему, что у него развилась злокачественная опухоль из-за вдыхания частиц продукции компании. При этом сама компания J&J последовательно отрицает все обвинения.

    16 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре Путина и Трампа

    Белый дом: Телефонный разговор Путина и Трампа был хорошим и продуктивным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был хорошим и продуктивным, сообщили в Белом доме.

    «Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News, передает ТАСС.

    В четверг американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что в настоящий момент ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа.

    16 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    В США выпустили юбилейную монету со Стивом Джобсом

    Монетный двор США изобразил сооснователя Apple Джобса на однодолларовой монете

    @ usmint.gov

    Tекст: Денис Тельманов

    Монетный двор США представил серию из четырех юбилейных монет номиналом 1 доллар, на одной из которых изображен сооснователь корпорации Apple Стив Джобс.

    На монете, посвященной штату Калифорния, молодой Джобс изображен на фоне пейзажа Северной Калифорнии. Вокруг портрета размещены надписи: «Соединенные Штаты Америки», «Калифорния», «Стив Джобс» и «Создай что-то превосходное».

    Монета выпущена в рамках серии American Innovation, которая стартовала в 2018 году и посвящена выдающимся людям или изобретениям каждого из 50 штатов. Кроме монеты с Джобсом, были также представлены монеты с агрономом Норманом Борлоугом (Айова), суперкомпьютером Cray-1 (Висконсин) и мобильным холодильным оборудованием (Миннесота).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно о планах Минфина США выпустить монету с изображением Дональда Трампа, приуроченную к 250-летию страны в 2026 году.

    В России также звучали подобные инициативы: депутаты ЛДПР предложили выпустить юбилейную монету к 80-летию Владимира Жириновского.

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

