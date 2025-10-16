Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Путин заявил о лидерстве России в строительстве малых АЭС
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели подчеркнул, что на сегодняшний день малая атомная энергетика реализуется только в России, несмотря на наличие подобных планов в других странах.
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время только Россия занимается строительством малых атомных электростанций, передает ТАСС.
«Малые АЭС пока никто кроме нас и не строит. Да, планы есть, но реально на практике пока ничего в мире не происходит. Только у нас это делается», – подчеркнул Путин.
