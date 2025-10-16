Глава МИД Марокко Бурита передал Путину привет от короля

Tекст: Дарья Григоренко

«Также я хотел бы передать наилучшие пожелания и привет от марокканского монарха – короля Мухаммеда VI, – Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации», – заявил Бурита, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Марокко подчеркнул, что его страна считает Россию близким партнером и серьезным игроком на мировой арене. Бурита отдельно отметил, что Россия, по мнению Рабата, является честным переговорщиком, которому всегда можно доверять.

Глава МИД Марокко также указал, что нынешняя встреча стала уже третьей за последние шесть недель. Он назвал это ярким свидетельством высокого уровня политического диалога между странами и его устойчивого развития.

Ранее во время переговоров с главой МИД Марокко министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность совместных усилий по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.