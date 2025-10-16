Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.0 комментариев
Глава МИД Марокко Бурита передал Путину привет от короля
Глава МИД Марокко Насер Бурита передал на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым приветствие и наилучшие пожелания от короля Мухаммеда VI российскому президенту Владимиру Путину.
«Также я хотел бы передать наилучшие пожелания и привет от марокканского монарха – короля Мухаммеда VI, – Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации», – заявил Бурита, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Марокко подчеркнул, что его страна считает Россию близким партнером и серьезным игроком на мировой арене. Бурита отдельно отметил, что Россия, по мнению Рабата, является честным переговорщиком, которому всегда можно доверять.
Глава МИД Марокко также указал, что нынешняя встреча стала уже третьей за последние шесть недель. Он назвал это ярким свидетельством высокого уровня политического диалога между странами и его устойчивого развития.
Ранее во время переговоров с главой МИД Марокко министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность совместных усилий по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.