В Камеруне после президентских выборов начались беспорядки

В Камеруне произошли беспорядки в связи с состоявшимися президентскими выборами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Массовые беспорядки произошли в экономической столице Камеруна – городе Дуала. Полиция применила водометы для разгона протестующих. Причина в несогласии демонстрантов с итогами выборов президента страны, сообщает ТАСС.

Столкновения полиции с демонстрантами начались после того, как один из кандидатов Бакари Исса Чирома объявил о своей победе на выборах 12 октября до публикации официальных итогов голосования. Чирома нарушил требование властей о недопустимости публикации в СМИ и соцсетях итогов выборов до объявления Конституционного совета. Победитель должен быть объявлен до 26 октября.

Министр территориальной администрации Камеруна Пол Атанга Нджи сообщил, что против Чиромы «будут приняты меры в соответствующее время».

Сейчас в Дуале усилены меры безопасности, на улицах усиленные патрули полицейских. Информация о возможных пострадавших не поступила.

На пост президента в Камеруне претендовали 12 кандидатов. Среди них старейший в мире действующий глава государства 92-летний президент Камеруна Поль Бийя, руководящий страной уже более 40 лет. При этом дочь Бийя, Бренда, публично призвала не голосовать за своего отца.

До выборов в Камеруне при участии российских специалистов был задержан лидер одной из местных военизированных группировок.