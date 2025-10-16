Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.0 комментариев
В Камеруне после президентских выборов начались беспорядки
В Камеруне произошли беспорядки в связи с состоявшимися президентскими выборами
В крупнейшем городе Камеруна – Дуала – после самовольного заявления одного из кандидатов о победе на выборах полиция применила водометы для разгона демонстрантов.
Массовые беспорядки произошли в экономической столице Камеруна – городе Дуала. Полиция применила водометы для разгона протестующих. Причина в несогласии демонстрантов с итогами выборов президента страны, сообщает ТАСС.
Столкновения полиции с демонстрантами начались после того, как один из кандидатов Бакари Исса Чирома объявил о своей победе на выборах 12 октября до публикации официальных итогов голосования. Чирома нарушил требование властей о недопустимости публикации в СМИ и соцсетях итогов выборов до объявления Конституционного совета. Победитель должен быть объявлен до 26 октября.
Министр территориальной администрации Камеруна Пол Атанга Нджи сообщил, что против Чиромы «будут приняты меры в соответствующее время».
Сейчас в Дуале усилены меры безопасности, на улицах усиленные патрули полицейских. Информация о возможных пострадавших не поступила.
На пост президента в Камеруне претендовали 12 кандидатов. Среди них старейший в мире действующий глава государства 92-летний президент Камеруна Поль Бийя, руководящий страной уже более 40 лет. При этом дочь Бийя, Бренда, публично призвала не голосовать за своего отца.
До выборов в Камеруне при участии российских специалистов был задержан лидер одной из местных военизированных группировок.