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Старейший из действующих глав государств в мире решил участвовать в выборах
В Камеруне 92-летний президент Бийя подал документы на выборы
Старейший в мире действующий глава государства 92-летний президент Камеруна Поль Бийя, руководящий страной уже более 40 лет, вновь заявил о своем участии в выборах, которые пройдут 12 октября.
Президент Камеруна Поль Бийя, которому 92 года, вновь выдвинул свою кандидатуру на президентский пост, передает «Газета.Ru».
Глава государства официально подтвердил свое участие в выборах, которые состоятся 12 октября текущего года.
В обращении к гражданам Бийя попросил граждан Камеруна не сомневаться в «решимости служить интересам народа».
Бийя возглавляет Камерун с 1982 года, после отставки первого президента страны Ахмаду Бабатура Ахиджо. За более чем 40 лет на посту президента Бийя становился главой государства семь раз подряд. Дольше его на президентском посту находится лишь Теодоро Обианг Нгема Мбасого из Экваториальной Гвинеи, возглавляющий страну с 1979 года. Среди старейших лидеров Африки также отмечается президент Конго Дени Сассу-Нгессо, находящийся у власти с перерывом с 1978 года.
Ранее 79-летний Дональд Трамп допустил возможность участия в выборах президента США в 2028 году.