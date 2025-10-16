Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.0 комментариев
МВД Грузии оштрафовало главу МИД Финляндии
Глава МИД Финляндии оштрафована Грузией на 1850 долларов за участие в незаконной акции
Действующему председателю ОБСЕ, главе МИД Финляндии Элине Валтонен выписан штраф МВД Грузии на 5 тыс. лари (1850 долларов) за то, что она участвовала в незаконной акции радикалов в Тбилиси 14 октября.
Блокирование движения без необходимой численности участников акции в Грузии карается такими штрафами, вскоре за это будет грозить уголовная ответственность.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен из-за ее участия в антизаконном антиправительственном митинге в Тбилиси.
В заявлении правительства Грузии 15 октября говорится, что встреча отменена «из-за участия в незаконном митинге и ложных заявлений» министра иностранных дел Финляндии.
Валтонен вышла на акцию нескольких десятков радикалов и записала видеообращение, в котором заявила, что «прибыла поддержать участников митинга».