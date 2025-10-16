Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
В Красноярском крае раскрыли крупную кражу выплат вдове бойца СВО
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против бывшего участкового полиции и сотрудника банка, подозреваемых в хищении выплат вдовы погибшего участника спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в октябре 2024 года экс-участковый узнал о поступлении компенсационных выплат вдове и попросил у неё взаймы два миллиона рублей. Женщина получила деньги через сотрудника банка, которая, как уточнили в СК, предупредила бывшего участкового о зачислении средств и выдала наличные без предварительного заказа. После этого значительная часть суммы была передана экс-полицейскому, который не собирался возвращать деньги.
В настоящий момент оба подозреваемых задержаны. Бывший участковый заключен под стражу, а сотрудник банка продолжает работать. Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «пособничество в мошенничестве».
