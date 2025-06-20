В Подмосковье мужчина похитил 500 тыс. рублей под видом сбора помощи участникам СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленник обещал собрать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и получил от потерпевшего более 500 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Полученные деньги подозреваемый присвоил себе. В отношении него завели дело по статье о мошенничестве. Он находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что у подозреваемого есть несколько судимостей.

Ранее жительница Москвы лишилась 18 млн рублей, доверившись неизвестным по телефону и следуя их указаниям.