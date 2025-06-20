Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
В Подмосковье мужчина похитил 500 тыс. рублей под видом сбора помощи участникам СВО
Житель города Щелково в Подмосковье украл у мужчины 500 тыс. рублей под предлогом сбора гуманитарной помощи участникам СВО, сообщили в региональном ГУ МВД.
Злоумышленник обещал собрать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и получил от потерпевшего более 500 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Полученные деньги подозреваемый присвоил себе. В отношении него завели дело по статье о мошенничестве. Он находится под подпиской о невыезде.
Отмечается, что у подозреваемого есть несколько судимостей.
Ранее жительница Москвы лишилась 18 млн рублей, доверившись неизвестным по телефону и следуя их указаниям.