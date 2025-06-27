Участник СВО из Волгограда попросил спасти детей от матери

Tекст: Алексей Дегтярев

Отец четверых детей, участвующий в СВО на Украине, обратился с просьбой спасти своих детей от жестокого обращения матери, пишет V1.ru.

Мужчина рассказал изданию, что после его мобилизации дети живут в невыносимых условиях, часто остаются без присмотра и подвергаются насилию.

Он отмечает, что бывшая жена избивает детей, оставляет их одних на несколько суток, а деньги, пересылаемые для содержания детей, тратятся не по назначению. После переезда в частный дом женщина ушла из дома, оставив детей одних, позже сняла квартиру и вновь забрала их к себе.

Он опубликовал кадры жесткого обращения матери с дочкой. На видео женщина угрожает девочке и ругает ее.

После публикации видео сотрудники ПДН прибыли в квартиру и изъяли детей, которые сейчас помещены в социальные учреждения. В полиции сообщили, что по факту обращения начата проверка, которую взяла под контроль прокуратура. Прокуратура также даст оценку действиям органов опеки. Отец детей требует лишить мать родительских прав, опасаясь за психику своих детей.

В 2023 году у участника спецоперации из Комсомольска-на-Амуре украли награды за участие в СВО и 1 млн рублей.