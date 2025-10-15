В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.0 комментариев
Британский доброволец оценил особую храбрость русских солдат
Британский доброволец Миннис оценил особую храбрость русских солдат
Российские военнослужащие проявляют особый вид храбрости и готовность выполнить боевые задачи любой ценой, отличающие их от других наций, заявил воюющий на стороне России доброволец из Британии Эйден Миннис.
Миннис заявил о выдающейся храбрости российских военнослужащих, передает ТАСС. Он подчеркнул, что русские солдаты готовы выполнить боевые задачи любой ценой.
«Русские очень сильны и постараются выполнить поставленную задачу, чего бы это им ни стоило. Это особый вид храбрости, который отличает их от представителей любой другой нации. Очень волевые и смелые люди», – сказал Миннис.
Миннис также отметил, что российские военные отличаются исключительной находчивостью и способностью адаптироваться к любым условиям. Они находят выход из трудных ситуаций, справляясь с любыми препятствиями. Доброволец заявил, что не хотел бы оказаться в одном окопе ни с кем, кроме русского солдата, так как они редко отступают или сдаются в плен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил воюющим на стороне ВСУ бывшим соотечественникам. Стало известно о двух британцах, которые сражаются на стороне России.