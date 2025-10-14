  • Новость часаТрамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Вслед за Россией Запад начал грабить Китай
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Рютте описал советским анекдотом про «Ладу» ситуацию с закупками F-35 и Patriot
    В Германии отмечен резкий рост числа полетов неизвестных БПЛА
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на шутку о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Трамп заявил об ударе США по судну около берегов Венесуэлы
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    14 октября 2025, 21:30

    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    14 октября 2025, 13:36
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    14 октября 2025, 16:38
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп, вероятно, передаст Украине ракеты «Томагавк» после встречи с Владимиром Зеленским. Европа и американский истеблишмент смогли оказать давление на главу Белого дома и добиться возвращения к политике предыдущей администрации Джо Байдена, сообщил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США презентовали новую мобильную пусковую установку для этих ракет.

    «Все, что делал Дональд Трамп на украинском и европейском направлениях в последние месяцы, противоречит сути его предвыборной программы 2024 года и идеям движения Make America Great Again (MAGA). Евроатлантисты по обе стороны океана с помощью скрытого давления, лести и обмана заставили его вернуться к байденовским установкам. Кроме того, в Конгрессе сторонники нынешнего главы Белого дома сейчас в меньшинстве», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В США группы сторонников евроатлантического лобби изменились не в пользу Трампа. К тому же в «головном офисе коллективного Запада» обострилась внутренняя борьба из-за очевидной ограниченности ресурсов и политики ФРС», – продолжил собеседник.

    «В условиях политической нестабильности президент лишился поддержки части истеблишмента, которая ранее лишь имитировала лояльность MAGA. Губернаторы ряда штатов также демонстрируют неподчинение Трампу, что раскалывает лагерь его сторонников. Следует отдать должное и лидерам ЕС – они проделали огромную работу, навязав главе Белого дома свою повестку», – детализировал аналитик.

    Спикер напомнил, что идея угрозы с использованием «Томагавков» была предложена влиятельным Китом Келлогом, спецпосланником США по России и Украине. «Как следствие, считаю, что Вашингтон начнет передавать Киеву дальнобойные ракеты, а возможно, и истребители F-16. Это произойдет после встречи Трампа с Зеленским, хотя совпадение будет скорее хронологическим, чем причинно-следственным», – спрогнозировал эксперт.

    «Кроме того, в сенатском комитете по ассигнованиям находится проект республиканки Лизы Меркауски и демократки Джинн Шейхин о помощи Украине на 55 млрд долларов, и его как минимум вынесут на обсуждение, когда законодатели приступят к работе над федеральным бюджетом», – отметил политолог.

    «В итоге выяснилось, что у Трампа нет ни контрстратегии, ни конкретного плана действий против либералов, евроатлантистов, «глубинного государства» – называйте как угодно. В результате это, среди прочего, может привести к эскалации украинского кризиса из-за поставок тактического вооружения в зону конфликта», – резюмировал он.

    Ранее на выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh впервые показала наземную мобильную установку, оснащенную четырьмя ракетами «Томагавк». В экспертной среде полагают, что презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить на Украину.

    Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Примечательно, что на ближайшую пятницу запланирован визит Зеленского в Белый дом, где он намерен обсудить с американским лидером укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие «дальнобойного потенциала» «для оказания давления на Россию ради мира».

    14 октября 2025, 16:47
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    14 октября 2025, 06:58
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    14 октября 2025, 03:22
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

    На соответствующий вопрос Трамп ответил: «Думаю, что да», – передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу. Зеленский намерен обсудить вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    14 октября 2025, 20:18
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    13 октября 2025, 22:31
    Трамп раскритиковал обложку Time из-за неудачного фото

    Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство фотографией на обложке журнала Time, указав на неудачный ракурс снимка и «исчезнувшую» прическу.

    Американский журнал Time опубликовал новую обложку, посвященную роли Дональда Трампа в достижении соглашения между Израилем и движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    На обложке размещена фотография президента США, снятая с нижнего ракурса, рядом указаны заголовки и авторы статей о его участии в окончании конфликта.

    Трамп в своем аккаунте Truth Social заявил, что изображение может быть «худшим за все времена». По его словам, фотография искажает его образ: волосы будто исчезли, а над головой появилось нечто похожее на корону, но очень маленькую.

    Он подчеркнул, что никогда не любил снимки, сделанные снизу, и призвал отозвать опубликованное фото. При этом Трамп отметил, что сама статья на страницах журнала получилась относительно неплохой.

    Ранее Дональд Трамп признал, что Владимир Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске.

    Напомним, Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    Трамп ранее объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Эксперты подчеркнули обреченность очередной «победы» Трампа.

    14 октября 2025, 12:52
    Захарова назвала выбор фото Трампа для Time проявлением ненависти

    Захарова назвала тех, кто выбрал фото Трампа для Time нездоровыми людьми

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о выборе фотографии Дональда Трампа для обложки Time, назвав тех, кто выбрал этот снимок, «нездоровыми и пропитанными ненавистью» людьми.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась в Telegram-канале о выборе фотографии президента США Дональда Трампа для обложки журнала Time.

    «Удивительно: по фотографии можно сказать намного больше о тех, кто ее выбирал, нежели о том, кто на ней изображен», – написала Захарова.

    По ее словам, такую фотографию могли поставить только «нездоровые озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью люди».

    По словам дипломата, она имеет в виду не фотографа, а именно редакционный коллектив, который выбрал этот снимок. Захарова считает, что история с выбором снимка Трампа становится особенно показательной на фоне «комплиментарных фотографий» Джо Байдена, регулярно появляющихся на обложках того же журнала, несмотря на его, как она выразилась, физическую немощь.

    Ранее издание Time посвятило обложку роли Трампа в переговорах по прекращению огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Захарова подчеркивает, что редакционная политика журнала становится, по ее мнению, саморазоблачительной.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен своей фотографией на обложке журнала Time.

    Президент США обратил внимание на неудачный ракурс снимка. Он также отметил, что его знаменитая прическа будто бы исчезла на фото.

    13 октября 2025, 22:31
    Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона.

    В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

    На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

    Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    14 октября 2025, 00:50
    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    14 октября 2025, 08:39
    Мать Харкина: Сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Харкин содержался в плену ХАМАС в более комфортных условиях, чем другие заложники, рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

    По ее словам, условия содержания Максима Харкина в плену ХАМАС были лучше, чем у других заложников, передает ТАСС.

    Харкин добавила: «Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину».

    Мать отметила, что Максим значительно похудел за время плена – он потерял около 30 килограммов веса. Несмотря на это, по ее словам, молодой человек остался крепким и сильным. Она также добавила, что парень сейчас очень бледен, но находится в хорошем моральном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. Семь израильских заложников переданы Красному Кресту в Газе. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту.

    14 октября 2025, 10:43
    Трамп предложил израильскому президенту помиловать Нетаньяху

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Кнессете после освобождения заложников неожиданно призвал израильского президента Ицхака Герцога рассмотреть возможность помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху.

    Трамп выступил с инициативой помиловать Биньямина Нетаньяху во время заседания израильского парламента, сообщает New York Times.

    Американский президент обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с неожиданным предложением. «Мистер президент, почему бы вам не дать ему помилование?» – заявил он публично.

    Нетаньяху находится под следствием с 2020 года по трем коррупционным делам, связанным с получением подарков, вмешательством в следственные и судебные процессы и требованием лояльного освещения в СМИ. Он последовательно отвергает все обвинения.

    Израильские юристы выразили сомнения в возможности помилования на данной стадии разбирательства. Они отмечали, что прецедент досрочного помилования был лишь однажды в израильской истории – в 1986 году. Тогда фигурантов дела о сокрытии убийства палестинских боевиков помиловали до предъявления обвинений.

    Верховный суд тогда признал право президента на подобную меру, однако эксперты считают, что ситуация Нетаньяху существенно отличается по сути.

    Эксперт по конституционному праву Сюзи Навот подчеркнула, что премьеру вряд ли удастся воспользоваться этим прецедентом, так как обвинения против него – не по линии национальной безопасности, а по коррупции, что уже приводило к осуждению других высокопоставленных израильских политиков.

    Ранее президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    В июне генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, включая «дело 4000». В нем речь идет о предоставлении преференций компании «Безек» в обмен на положительное освещение в СМИ. Обвинительные заключения были переданы в суд в январе 2020 года.

    Все обвинения Нетаньяху отвергал.

    14 октября 2025, 01:50
    ХАМАС объявило о готовности наладить отношения с Палестинской администрацией

    Tекст: Антон Антонов

    Движение ХАМАС выразило готовность начать новый этап взаимодействия с Палестинской национальной администрацией, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС.

    «Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией», – приводит текст сообщения ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Также в ХАМАС заявили, что тема разоружения в секторе Газа преувеличена, и выразили убежденность в возможности урегулирования этого вопроса. Подчеркивается, что «разоружение – это сложный и запутанный вопрос.

    В организации считают, что решения по сдаче оружия и будущему управлению сектором Газа должны приниматься на основе национального консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинские группировки освободили 20 израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль освободил почти 2 тыс.  палестинцев.

    Израиль в 2005 году вывел войска и еврейские поселения из сектора Газа, после чего контроль перешел к ПНА. Однако победа ХАМАС на парламентских выборах привела к расколу с движением ФАТХ и полной передаче власти в Газе радикалам, а ПНА сохранила контроль над Западным берегом Иордана. Власти Палестины регулярно заявляют о намерении восстановить юрисдикцию ПНА над сектором Газа.

    14 октября 2025, 05:45
    Организатор «Евровидения» решил не проводить голосование по участию Израиля

    EBU отменил голосование по участию Израиля в «Евровидении»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский вещательный союз (EBU) отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году, сообщает организатор конкурса.

    «Организаторы песенного конкурса »Евровидение« не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Обсуждение этого вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU соберется на сезонную генеральную ассамблею. Решение связано с перемирием на Ближнем Востоке.

    Ранее EBU направил участникам конкурса письмо, в котором анонсировалось голосование по вопросу о недопуске израильской телекомпании Kan к трансляции Евровидения. Поводом для такого шага стали угрозы бойкота со стороны вещателей из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении в случае участия Израиля в конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    14 октября 2025, 14:43
    Итальянский генерал заявил о риске эскалации при поставках Tomahawk Киеву

    Генерал Мини заявил об угрозе эскалации при передаче Киеву ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможные поставки ракет Tomahawk Киеву могут привести к усугублению конфликта и не принесут пользы ни одной из сторон, заявил экс-командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) итальянский генерал Фабио Мини.

    Генерал подчеркнул, что Пентагон, вероятно, отговорит президента Дональда Трампа от этой инициативы, поскольку у украинских военных отсутствуют подходящие платформы для запуска ракет, а указание целей со стороны США станет признаком прямого участия в боевых действиях, передает ТАСС.

    Мини отметил, что вопрос возможных поставок носит скорее политический характер для Трампа, который пытается поддержать линию Владимира Зеленского по усилению давления на Россию. Однако, по мнению генерала, применение этих ракет даст Москве повод для жесткого ответа, что невыгодно Киеву.

    Военный эксперт добавил, что Tomahawk не способны изменить ход военных действий, поскольку предназначены для запуска с подводных лодок, имеют недостаточную скорость и могут быть перехвачены средствами ПВО. Мини также обратил внимание, что у США ограниченное количество таких ракет: на одной подлодке размещается только 20-24 ракеты, поэтому передача даже 20 единиц фактически «разденет» одну субмарину.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что использование ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что запуск таких ракет будет осуществлять не Киев, а именно Вашингтон, а значит, ответственность ляжет на США.

    14 октября 2025, 13:19
    CAS отклонил апелляцию Израиля по недопуску на чемпионат мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без удовлетворения просьбы Федерации гимнастики Израиля о срочных мерах по допуску спортсменов страны на чемпионат мира в Джакарте, отметив отсутствие у FIG полномочий влиять на выдачу виз, сообщает пресс-служба CAS.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации гимнастики Израиля (IGF) и два ходатайства на принятие срочных мер, передает ТАСС.

    Это решение связано с недопуском израильских гимнастов к чемпионату мира в Джакарте, который пройдет с 19 по 25 октября. Причиной стал отказ Индонезии в выдаче въездных виз спортсменам из Израиля.

    Ранее министр Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что израильтяне не получат визы, а Международная федерация гимнастики (FIG) «приняли к сведению» эту позицию. IGF утверждала, что «устав FIG обязывает исполнительный комитет организации принимать решение в случае, если въездные визы не выдаются всем участвующим делегациям». Федерация также посчитала бездействие FIG отказом в правосудии и дискриминацией.

    CAS сообщил об отклонении обоих ходатайств о срочных мерах. Первая апелляция IGF будет прекращена из-за отсутствия юрисдикции у суда. При этом апелляция шести израильских спортсменов, требовавших обеспечить их участие или отменить турнир, всё ещё находится на рассмотрении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии отказали в выдаче виз спортсменам сборной Израиля для участия в чемпионате мира по гимнастике.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

