    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
    Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей
    ФСБ: Украина планировала убить офицера Минобороны руками исламистов
    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Нидерланды взяли под контроль китайского производителя чипов Nexperia
    Полиция Берлина задержала женщину с ножом за угрозы охране посольства России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 13:35 • Новости дня

    Трамп призвал превратить перемирие в Газе в мир на всем Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в парламенте Израиля заявил о необходимости превратить прекращение конфликта в Газе в долгосрочный мир для всего Ближнего Востока.

    Выступая в Кнессете, Дональд Трамп подчеркнул, что прекращение военных действий в секторе Газа должно стать основой для установления мира на всем Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам президента США, Израиль уже «добился всего, чего можно было достичь силой оружия», и теперь настал момент для перехода к миру и процветанию во всем регионе.

    Трамп заявил, что Израиль будет готов «протянуть руку дружбы» даже Ирану, отметив возможность сотрудничества между странами. Он также назвал сделку по Газе «исторической зарей нового Ближнего Востока» и посоветовал жителям сектора сосредоточиться на экономическом развитии и стабильности.

    По мнению американского президента, победы на поле боя должны стать началом политических и экономических преобразований, которые приведут к долгожданному миру.

    Ранее Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение.

    Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Между тем в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    Комментарии (40)
    13 октября 2025, 11:41 • Новости дня
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Передача ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву может «плохо кончиться», прежде всего для «бизнес-миротворца» Дональда Трампа и США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале угрозы Дональда Трампа поставить ракеты Tomahawk на Украину.

    По словам Медведева, Трамп вновь заявил, что если президент России не решит вопрос украинского конфликта, то «для него это плохо кончится». Политик отметил, что такие угрозы звучат уже не впервые.

    Медведев подчеркнул, что если речь идет о ракетах Tomahawk, то ситуация «может кончиться плохо для всех, и прежде всего – для самого Трампа»

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, запуск таких ракет будет рассматриваться как действие США, а не Киева.

    Медведев отметил, что надеется – это всего лишь очередная пустая угроза, вызванная затянувшимися переговорами. Он иронично сравнил такие заявления с угрозами о появлении американских атомных подлодок вблизи России.

    «Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о вероятной передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk американского производства.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.

    Трамп уже однажды предупреждал бывшего президента России Медведева «следить за речью». Между Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Комментарии (22)
    13 октября 2025, 11:00 • Видео
    Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

    В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время игры в гольф с внучкой Кай президент США Дональд Трамп сделал заявление о ситуации между Россией и Украиной.

    Он выразил надежду, что ему удастся добиться прекращения конфликта между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Мы проделали большую работу: я остановил семь войн. Семь! И, надеюсь, мы добьемся того, чтобы Путин и Зеленский перестали убивать всех подряд», – заявил Трамп своей внучке.

    На вопрос Кай о том, как проходит его работа в Белом доме, глава государства отметил, что хорошо проводит время, и подчеркнул успехи своей администрации. Трамп также добавил, что во время игры в гольф размышляет не об игре, а о внешней политике, в частности о России и Китае.

    В пятницу Трамп выразил благодарность Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    Комментарии (24)
    12 октября 2025, 17:26 • Новости дня
    Зеленский сообщил о втором разговоре с Трампом за два дня

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении повторных телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых затронули вопросы обороны и дальнобойности.

    Зеленский заявил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, передает РИА «Новости». Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, отметив, что накануне стороны договорились обсудить ряд конкретных тем.

    «Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня... Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись», – подчеркнул украинский лидер. Он также отметил, что в ходе беседы был затронут вопрос усиления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойности средств ПВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по вопросу возможной передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (10)
    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    Комментарии (2)
    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    Комментарии (3)
    13 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из семи заложников, освобожденных в рамках договоренностей, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

    Группа из семи израильских заложников была передана представителям Красного Креста в Газе, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале аффилированного с ХАМАС офиса по делам палестинских заключенных опубликовано, что после освобождения 154 палестинских заключенных из израильских тюрем они будут депортированы за пределы палестинских территорий, передает ТАСС.

    Среди них находятся сторонники ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и «Народного фронта освобождения Палестины».

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня.

    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
    Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
    @ WhiteHouse

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вмешаться в урегулирование вооруженного конфликта между Пакистаном и Афганистаном после нескольких дней боев на границе, в результате которых, по данным Пакистана, погибли 23 его военных.

    Дональд Трамп заявил о своей готовности вмешаться в урегулирование конфликта между Пакистаном и Афганистаном, передает Bloomberg.

    «Я слышал, что сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. Я сказал, что должен подождать, пока не вернусь», – привели слова президента США журналисты на борту Air Force One.

    Трамп сделал это заявление по пути в Египет, где должен принять участие в международном саммите по урегулированию ситуации в Газе. Ожидается, что там же будут присутствовать премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава пакистанской армии Асим Мунир и министр иностранных дел Исхак Дар.

    Пакистанские СМИ сообщают о вероятном проведении встречи между пакистанской делегацией и Трампом в рамках саммита. Мероприятие также посетят лидеры более двадцати стран, сопредседателем выступит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Обострение конфликта на границе произошло после того, как Кабул обвинил Исламабад в авиаударах по афганской территории. По данным пакистанских военных, за несколько дней столкновений были убиты 23 пакистанских военнослужащих, еще 29 получили ранения. По оценке Associated Press, афганская сторона утверждает о гибели 58 пакистанских солдат. В свою очередь Пакистан сообщил об уничтожении более 200 боевиков движения «Талибан» и связанных с ним формирований на территории Афганистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном. Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в этом противостоянии. Движение «Талибан» объявило об успешном завершении операции против Пакистана.

    Комментарии (10)
    12 октября 2025, 18:08 • Новости дня
    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС, палестинские движения подтвердили намерение осуществить передачу израильских заложников в сроки, установленные согласованным с США планом Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул: «Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили свое обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивления завершило подсчет оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче».

    Уточняется, что передача израильских заложников будет происходить в трех разных местах на территории сектора Газа. Ожидается, что вечером представители палестинских движений и Международного комитета Красного Креста проведут встречу для согласования механизма передачи пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС завершило все необходимые шаги для передачи израильской стороне оставшихся заложников.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 07:19 • Новости дня
    Трамп отправил помилованных Байденом в тюрьму особого режима

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп распорядился вернуть 37 помилованных при его предшественнике Джо Байдене преступников в тюрьму ADX Florence, известную особой строгостью.

    Эти 37 человек были осуждены за особо тяжкие преступления, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Их вновь отправили в тюрьму строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.

    В ADX Florence осужденные большую часть времени проводят в одиночных камерах, практически полностью изолированы от общения и внешнего мира. Это учреждение считается самой суровой тюрьмой Соединенных Штатов.

    В качестве мотивации своих действий Трамп заявил, что желает «самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, катиться в ад».

    Напомним, Байден в последние часы своего президентства в заранее помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. Также он помиловал своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС выступило против передачи управления сектором Газа международным институтам, подчеркнув достаточность собственных ресурсов для самоуправления.

    Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль, передает РИА «Новости». По его словам, движение категорически не приемлет назначение «верховного комиссара» или введение любой формы международной опеки над Газой.

    «Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня», – заявил Наззаль. Он также подчеркнул, что палестинцы должны управлять собой сами и отверг предложение о передаче надзора над Газой международному органу или отдельным политикам, включая бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра.

    В отдельном комментарии Наззаль коснулся темы разоружения палестинского сопротивления. По его словам, требование сложить оружие неприемлемо, пока сохраняется оккупация. Он отметил: вопрос наличия вооружения у ХАМАС напрямую связан с продолжающейся оккупацией, и когда она завершится, необходимость в оружии отпадет. В противном случае, по его словам, разоружение может привести к угрозе для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США контролировать перемирие в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные, находящиеся на Ближнем Востоке, займутся контролем соблюдения перемирия в секторе Газа и обеспечением доставки гуманитарной помощи, заявил в интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп не собирается отправлять американские войска в Газу или Израиль, передает РИА «Новости». Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC. На прямой вопрос о возможности военного вмешательства Вэнс ответил: «Трамп не планирует вводить войска на территорию Газы или Израиля».

    Вэнс также уточнил, что американские военные, уже находящиеся на Ближнем Востоке, будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи. По его словам, введение дополнительных сил не планируется, а присутствующие в регионе войска сосредоточены на поддержании мира и организации гуманитарных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 17:45 • Новости дня
    AFP: В ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС объявило о завершении всех необходимых шагов для передачи израильской стороне оставшихся заложников, находящихся в плену, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

    Палестинское движение ХАМАС завершило все подготовительные мероприятия для передачи Израилю оставшихся в живых заложников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. В сообщении отмечается: «ХАМАС завершило подготовку к передаче живых заложников».

    Одновременно источники уточняют, что ХАМАС требует от Израиля освобождения семи палестинских лидеров в рамках обмена пленными. В публикации подчеркивается: «ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 16:47 • Новости дня
    Вэнс сообщил о скором освобождении 20 заложников ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС намерено освободить 20 заложников в течение суток, и их возвращение ожидается ранним утром по времени США.

    Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». По его словам, ХАМАС подтвердил, что удерживает двадцать заложников, и планирует их освобождение в ближайшие двадцать четыре часа.

    Вэнс отметил: «Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов – вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днем в Израиле».

    Вице-президент США выразил уверенность, что это событие станет важным шагом для всего региона и подчеркнул, что Вашингтон находится на пороге «достижения настоящего мира на Ближнем Востоке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    «Галей ЦАХАЛ» сообщил об ожидаемом в понедельник освобождении заложников в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Первый этап освобождения заложников в Газе ожидается утром

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что первый этап передачи из сектора Газа израильских заложников стартует утром, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.

    «Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 [совпадает с мск] утра ожидается первый этап освобождения похищенных», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Галей ЦАХАЛ».

    Освобождение израильских заложников пройдет в два этапа. При этом освобождение произойдет сразу из двух разных точек в секторе. Второй этап должен состояться вскоре после первого и будет проходить из третьей локации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщили, что возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Комментарии (0)
