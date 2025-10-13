В России утвердили обвинение украинскому националисту Балинскому

Tекст: Алексей Дегтярев

Балинский обвиняется в публикации ложной информации о действиях Вооруженных сил России под видом достоверных сообщений в одной из социальных сетей 22 марта 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Также установлено, что Балинский вместе с сообщниками в ночь на 7 сентября прошлого года повредил мемориал «Крылья Победы» в Одессе, демонтировав с памятника барельефы и облицовочные плиты, что причинило ущерб его историко-культурной ценности.

С 22 по 28 сентября он также причастен к повреждению других элементов мемориального объекта.

В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он находится в розыске. Уголовное дело будет рассматриваться судом в общем порядке в отсутствии подсудимого.

