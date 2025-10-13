Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
В России утвердили обвинение украинскому националисту Балинскому
Украинский националист Владислав Балинский обвиняется в распространении ложных сведений о ВС РФ и повреждении мемориала «Крылья Победы» в Одессе, обвинение утвердила прокуратура Москвы.
Балинский обвиняется в публикации ложной информации о действиях Вооруженных сил России под видом достоверных сообщений в одной из социальных сетей 22 марта 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Также установлено, что Балинский вместе с сообщниками в ночь на 7 сентября прошлого года повредил мемориал «Крылья Победы» в Одессе, демонтировав с памятника барельефы и облицовочные плиты, что причинило ущерб его историко-культурной ценности.
С 22 по 28 сентября он также причастен к повреждению других элементов мемориального объекта.
В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он находится в розыске. Уголовное дело будет рассматриваться судом в общем порядке в отсутствии подсудимого.
В 2023 году СК России предъявил заочное обвинение проживающему в Канаде украинскому националисту Ярославу Гуньке за геноцид мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны.