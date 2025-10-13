Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Мировые цены на нефть в понедельник выросли приблизительно на 1,5% на ожидании улучшения торговых отношений между США и Китаем.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.37 поднималась на 1,5% – до 63,68 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,53%, до 59,8 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует с 1 ноября ввести новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. При этом накануне на фоне нового торгового конфликта с Пекином он заявлял, что «все будет хорошо», США не стремятся причинять вред Китаю.
«Рынок рассчитывал на худший сценарий, поэтому более мягкий тон Трампа дает возможность ценам восстановиться... Но если мы не увидим реального прогресса, потенциал роста быстро исчезнет», – цитирует Bloomberg директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида.