Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, боевики Вооруженных сил Украины расстреляли 88-летнюю жительницу Ямполя в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости». Гуркина заявила: «Они (ВСУ) с дронов, из польских пулеметов стреляли. Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком».

После обстрела, по словам Гуркиной, пострадавший мужчина был вынужден вынести тело погибшей матери к порогу соседнего дома, чтобы оно не сгорело в пожаре, возникшем после атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ужесточили издевательства над жителями Серебрянки в ходе отступления. В телефонах украинских военнопленных нашли видео расстрелов автомобилей с гражданскими. ВСУ убили дроном пятнадцать жителей Донбасса за помощь военным.