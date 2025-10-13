Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
Беженка рассказала о расстреле ВСУ 88-летней жительницы Ямполя
В результате обстрела Ямполя с применением дронов и иностранных пулеметов погибла 88-летняя местная жительница, а ее сын получил тяжелое ранение головы, рассказала беженка Наталья Гуркина.
По ее словам, боевики Вооруженных сил Украины расстреляли 88-летнюю жительницу Ямполя в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости». Гуркина заявила: «Они (ВСУ) с дронов, из польских пулеметов стреляли. Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком».
После обстрела, по словам Гуркиной, пострадавший мужчина был вынужден вынести тело погибшей матери к порогу соседнего дома, чтобы оно не сгорело в пожаре, возникшем после атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ужесточили издевательства над жителями Серебрянки в ходе отступления. В телефонах украинских военнопленных нашли видео расстрелов автомобилей с гражданскими. ВСУ убили дроном пятнадцать жителей Донбасса за помощь военным.