Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
Эрдоган подтвердил участие в саммите по Газе в Египте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Шарм-эль-Шейх, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня на саммите по Газе 13 октября.
Администрация президента Турции официально подтвердила участие Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите по Газе, который состоится 13 октября в египетском Шарм-эль-Шейхе, передает РИА «Новости».
По словам главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, визит Эрдогана проходит по приглашению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа.
«Президент нашей страны Реджеп Тайип Эрдоган, в ответ на приглашение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, посетит 13 октября 2025 года Шарм-эль-Шейх, чтобы принять участие в «Саммите в Шарм-эль-Шейхе за мир», который будет посвящен достигнутому в Газе соглашению о прекращении огня», – заявил Дуран.
Планируется, что турецкий лидер выступит на мероприятии и проведет отдельные консультации с главами государств-участников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта планирует участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе 13 октября по приглашению лидеров Египта и США.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также примет участие в саммите в Шарм-эш-Шейхе, посвященном ситуации в секторе Газа.