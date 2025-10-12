В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

CCTV: Слова Путина о новом оружии привели в трепет противников России

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Центральное телевидение Китая, обозреватель Вэй Дунсюй заявил: «Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка – этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», передает ТАСС.

По мнению эксперта, Россия готова продемонстрировать «новый козырь» на фоне давления со стороны НАТО и нестабильной позиции США. Вэй Дунсюй отметил, что слова российского президента «загадочны и к тому же преисполнены глубокой значимости».

Обозреватель предположил, что речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой, по его словам, «Запад не имеет средств защиты». Он подчеркнул, что дальность полета ракеты превышает 20 тыс. км, она способна уклоняться от систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наносить молниеносные удары по стратегическим целям.

Кроме того, Вэй Дунсюй считает, что «Буревестник» может стать для России «ключевым козырем» в переговорах с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также он отметил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» «достигла технологической зрелости».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что анонсированное Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник».

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».