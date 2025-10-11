Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

Tекст: Ирма Каплан

«Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

«Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».