Эксперт рассказал о новой мошеннической схеме с госуслугами

Эксперт Вураско рассказал о новой мошеннической схеме с госуслугами

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники угрожают серьезными последствиями, включая блокировку счетов или уголовную ответственность, пояснил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» «Газете.Ru».

«Для того, чтобы «исправить» ситуацию мошенники предлагают жертве два варианта: перевести денежные средства на указанный ими счет или же самостоятельно «решить проблему» путем предоставления кодов из SMS-сообщений», – заявил Вураско.

Получение этих кодов нужно для доступа к личным кабинетам на различных государственных порталах.

Разговоры сопровождаются сильным психологическим давлением и акцентированием срочности, чтобы лишить человека времени на размышления. Вураско рекомендовал никогда не верить звонкам с требованием немедленных действий по телефону.

При получении подобной информации следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с налоговой службой через официальные каналы. Категорически запрещено сообщать посторонним любые личные данные, включая пароли или паспортные сведения.

При подозрении на мошенничество необходимо проверять информацию через официальные ресурсы. Если данные были переданы, следует немедленно блокировать банковские карты и обращаться в правоохранительные органы.

