Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Радиостанция «Судного дня» передала сообщение на фоне саммита ЕС
Во время неформального саммита Европейского союза в Копенгагене в эфире радиостанции «Судного дня» прозвучало загадочное слово.
В эфире радиостанции «Судного дня» было передано слово «Эсерожбан», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что одной из ключевых тем обсуждения на саммите станет ускорение перевооружения Европы.
В начале июля радиостанция УВБ-76, более известная как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с двумя сообщениями: «НЖТИ 28769 ГОЛОДИКАРЬ 8060 0174» и «НЖТИ 67865 ПАСТИЛКА 5109 7929».