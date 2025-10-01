Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Орбан заявил о планах сбивать любые иностранные дроны над Венгрией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет сбивать любые иностранные дроны, которые окажутся в ее воздушном пространстве.
Его заявление прозвучало перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене в ответ на вопрос журналистов о возможных действиях Будапешта в случае появления иностранных беспилотников. Орбан подчеркнул, что для Венгрии это очевидная мера защиты национального суверенитета, передает РИА «Новости».
«Мы будем сбивать их. Вот и все. Если у вас летают чужие дроны, конечно же, вы должны их сбивать», – отметил он. Трансляция заявления Орбана доступна на сайте Еврокомиссии.
Ранее Орбан заявил, что страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве.