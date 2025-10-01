Орбан заявил о планах сбивать любые иностранные дроны над Венгрией

Tекст: Дарья Григоренко

Его заявление прозвучало перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене в ответ на вопрос журналистов о возможных действиях Будапешта в случае появления иностранных беспилотников. Орбан подчеркнул, что для Венгрии это очевидная мера защиты национального суверенитета, передает РИА «Новости».

«Мы будем сбивать их. Вот и все. Если у вас летают чужие дроны, конечно же, вы должны их сбивать», – отметил он. Трансляция заявления Орбана доступна на сайте Еврокомиссии.

Ранее Орбан заявил, что страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве.